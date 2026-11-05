Il presidente Vladimir Putin ha firmato giovedì un ordine esecutivo che trasferisce la gestione degli asset russi della multinazionale del tabacco sotto il controllo temporaneo dello Stato. Il provvedimento indica come gestore una società chiamata Industrial Assets, designata per amministrare quattro entità societarie legate a Japan Tobacco International in Russia.

La decisione arriva in un contesto già segnato da una serie di trasferimenti di controllo su filiali locali di grandi gruppi stranieri e da un marcato irrigidimento delle relazioni con il Giappone.

Le misure sono state presentate dalle autorità come risposte a sanzioni esterne e alla congelazione di beni russi all’estero, mentre fonti ufficiali hanno lasciato intendere la possibilità di restituzione delle controllate a condizioni favorevoli.

Nomina di Industrial Assets e legami personali

L’ordine presidenziale specifica che la gestione provvisoria delle quattro entità JTI in Russia sarà affidata a Industrial Assets.

Questa società, segnalata come registrata il 16 settembre, risulta collegata a Sergei Dremov, un ex ufficiale del servizio di sicurezza FSB nella regione di Kursk. La designazione di una società con legami riconducibili a ex funzionari di sicurezza non è una novità nel panorama dei trasferimenti di asset: in casi simili, gruppi con radici locali hanno assunto il controllo di attività straniere in seguito a decreti analoghi.

Dettagli sulla registrazione e sul proprietario

La registrazione del gestore è datata al 16 settembre e la proprietà è attribuita a Sergei Dremov. Il riferimento a una data precisa nella registrazione e l’identificazione del proprietario permettono di ricostruire più chiaramente la catena di controllo, evidenziando come la fase amministrativa abbia preceduto l’atto esecutivo presidenziale.

La presenza di JTI in Russia e l’impatto sul mercato

Japan Tobacco International opera in Russia dal 1999 e ha conquistato nel tempo una quota di mercato significativa, stimata fino al 40%. Il gruppo è noto per marchi come Winston, Camel, Sobranie e LD, brand che hanno consolidato la posizione dell’azienda sul mercato locale a partire dal 2007.

L’avvicendamento nella gestione delle filiali russe potrebbe incidere su catene di approvvigionamento, distribuzione e strategie di prezzo, con possibili ripercussioni sia per i consumatori sia per i distributori locali. L’ampiezza della quota di mercato detenuta da JTI rende l’operazione rilevante non solo dal punto di vista simbolico ma anche economico.

Onde di sequestri delle filiali straniere e motivazioni dichiarate

Questa misura si inserisce in una serie di interventi analoghi avvenuti nel corso della stagione autunnale, che hanno interessato filiali russe di grandi gruppi esteri, tra cui operatori della grande distribuzione e della logistica. Le autorità hanno difeso tali provvedimenti come risposte proporzionate alle sanzioni occidentali e al congelamento di beni russi all’estero, sottolineando la natura temporanea della gestione e la possibilità di una futura restituzione in condizioni ritenute favorevoli.

La ripetizione di questi interventi ha però alimentato preoccupazioni tra gli investitori stranieri e ha contribuito a un clima di incertezza per le imprese che mantengono attività in Russia.

Tensioni con il Giappone e arresto di un giornalista

Una componente politica accompagna la decisione: le relazioni tra Mosca e Tokyo sono peggiorate, e osservatori internazionali collegano la mossa contro JTI a un possibile messaggio punitivo rivolto al Giappone per il suo sostegno a Ucraina e alla partecipazione alle sanzioni del G7. In ottobre, inoltre, l’FBS ha arrestato un giornalista giapponese, Yuki Imai, con l’accusa di spionaggio; l’arresto è stato negato sia dal suo datore di lavoro sia dal governo giapponese.

Questi sviluppi riflettono un quadro diplomatico teso, con implicazioni che vanno oltre la singola operazione societaria e che coinvolgono rapporti bilaterali e percezioni di sicurezza nazionale.

Implicazioni economiche e segnali al mercato

L’operazione pone interrogativi su come saranno gestite le attività quotidiane delle società coinvolte e su quali condizioni saranno richieste per un eventuale ritorno al controllo originale. L’uso della gestione temporanea, affidata a realtà locali con legami a ex funzionari di sicurezza, è un segnale chiaro rivolto agli operatori esteri: la certezza del diritto e la protezione degli investimenti possono essere soggette a decisioni politiche straordinarie.

Per le imprese straniere presenti in Russia, l’episodio di JTI rappresenta un promemoria concreto dei rischi politici e operativi che insistono in un contesto di tensione internazionale.