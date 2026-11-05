In un video pubblicato su Instagram Alda D'Eusanio ha attaccato Lilli Gruber in merito alla conduzione di "Otto e Mezzo" e alla presunta mancanza di imparzialità.

In un video pubblicato su Instagram Alda D’Eusanio ha attaccato Lilli Gruber in merito alla conduzione di “Otto e Mezzo” e alla presunta mancanza di imparzialità. Ecco tutti i dettagli.

Alda D’Eusanio contro Lilli Gruber: “Faziosità acida”

La giornalista Alda D’Eusanio ha pubblicato un video su Instagram nel quale ha preso di mira Lilly Gruber, criticando la sua conduzione d i “Otto e Mezzo” e la presunta mancanza di imparzialità.

“Mi rivolgo pubblicamente a Lilli Gruber“, parte così l’appello. “Lilli, abbiamo lavorato insieme per tanti anni al TG2. Eri una giornalista brava, molto brava e lo sei tutt’ora. Sei cresciuta e sei diventata sempre più brava, ma sei diventata di una faziosità intollerabile. Non è possibile che un giornalista, un vero conduttore, faccia informazione con la faziosità acida che hai tu non è possibile”.

E ancora: “Capisco che hai un grande successo e forse hai successo proprio per questo, ma è una cosa diventata veramente intollerabile”.

Alda D’Eusanio contro Lilli Gruber: “Stai facendo di Italo Bocchino un eroe”

Il video pubblicato su Instagram da Alda D’Eusanio contro Lilli Gruber prende in considerazione la puntata di “Otto e Mezzo” in cui si è discusso del caso Youssef Siher, dove era ospite Italo Bocchino.

La Gruber e il direttore editoriale del Secolo d’Italia avevano anche avuto un acceso confronto. la D’Eusanio nel video: “Stai facendo di Italo Bocchino, un rappresentante della destra italiana, un eroe. Perché inviti Italo Bocchino e poi gliene inviti quattro contro, più te siete cinque? E Italo Bocchino viene volentieri perché dà una grande popolarità venire a un tuo programma”. E poi conclude: “Ma diventa un eroe perché ha tutti contro, sapendo che va nella fossa dei leoni. Lui è abbastanza bravo a difendersi. Però non è possibile, ogni volta che inviti uno di destra, ne inviti altri cinque di sinistra. E che c***o Lilli, dai”.