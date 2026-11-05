Momenti di grande imbarazzo in diretta Rai questa mattina, giovedì 5 novembre 2026, col prof Zecchi che ha legato la maggior aspettativa di vita al Nord a una presunta maggiore cultura rispetto al Sud. I dettagli.

Imbarazzo in diretta Rai, il prof Zecchi: “Al Sud si vive meno perché c’è meno cultura”

A “UnoMattina News” di stamane, giovedì 5 novembre 2026, su Rai 1, ci sono stati momenti di grande imbarazzo in studio col professore Stefano Zecchi che ha legato la maggior aspettativa di vita al Nord a una presunta maggiore cultura rispetto al Sud. Queste le sue parole: “L’ipotesi potrebbe essere quella che in fondo non chiarisce sempre molte cose, cioè la propria cultura.

Sono convinto che quanto più c’è capacità di comprensione delle situazioni, come riesci a difenderti, a migliorarti, per esempio. Oppure sapere cosa devi mangiare, come puoi curarti, come puoi aggiornarti, studiare. Quindi il mio parere, con tutto il rispetto del Meridione, può darsi che l’ipotesi sia proprio questa: dove c’è più cultura, c’è anche più capacità di orientarsi nella propria gestione di vita e quindi probabilmente è questo”.

Ma non è finita qui, perché ha anche aggiunto: “Quando parlo di cultura significa una questione complessiva di valutazione delle situazioni in cui uno vive. Per l’amore del cielo, in Meridione si può vivere benissimo. Ci sono situazioni che in Italia ti spiegano che vivendo con sensatezza, con razionalità, con buon senso, vedi Bolzano e vivi bene. Poi uno sceglie evidentemente secondo il proprio animo, io, ad esempio, preferisco vivere a Milano, a un certo punto le scelte diventano anche delle condizioni di vita. Se uno è costretto a vivere anche in un posto dove la vita si allunga significativamente, ma il malvolentieri è chiaro. Dobbiamo anche dire professore che al nord ci sono più opportunità, ci sono stipendi mediamente più alti, ci sono spesso servizi sociali più efficienti. Questa non è una condanna per il sud, ma anzi deve essere uno stimolo alle regioni del sud.” Le parole di Zecchi hanno creato imbarazzo in studio, ecco come hanno reagito Timperi e Soave.

La reazione di Timperi e Soave alle parole di Zecchi

Le parole del professore Stefano Zecchi hanno portato imbarazzo in studio a “UnoMattina News”. Tiberio Timperi ha cercato di prendere la parola, ma è intervenuta prima la collega Maria Soave, al fine di fermare il discorso di Zecchi: “Non è che possiamo che al Sud c’è meno cultura, forse ci sono più difficoltà. Non credo che sia soltanto un problema di cultura, penso che le ragioni siano altre. Sicuramente le abitudini, il modo di mangiare, ma ci sono anche meno servizi, le città sono più complesse, almeno le metropoli.”