L’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani scatena polemiche in Rai: Milly Carlucci sarebbe irritata e potrebbe fermare le ospitate dei concorrenti di Ballando con le Stelle.

L’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani a BellaMa’ finisce al centro delle polemiche e provoca tensioni in Rai. Nel mirino le domande sulla vita privata dell’ex sacerdote e la reazione di Milly Carlucci: secondo le indiscrezioni, potrebbe scattare lo stop alle ospitate dei concorrenti di Ballando con le Stelle.

Lo scontro in diretta tra Diaco e Ravagnani: le domande sulla sessualità

Nel corso della conversazione, il conduttore ha abbandonato rapidamente il tema della competizione televisiva per concentrarsi sugli aspetti più personali della vita dell’ex sacerdote. In particolare, Diaco gli ha chiesto apertamente: «Sei attratto dagli uomini o dalle donne?». Una domanda alla quale Ravagnani ha risposto: «Sono attratto dalle donne, però è una domanda che non ha un appoggio…».

L’intervistatore ha proseguito sulla stessa linea, cercando di capire se, dopo aver lasciato il sacerdozio, l’ospite avesse iniziato a vivere la propria sessualità. «Non so se tu l’hai già sperimentata con una persona… Sì o no?», ha insistito. Di fronte alle ripetute sollecitazioni, Ravagnani non ha nascosto il proprio disagio: «Mi stai mettendo in difficoltà portandomi su un terreno dove chiunque qui sarebbe in difficoltà…».

Diaco ha giustificato il suo approccio richiamando la scelta dell’ex sacerdote di raccontare pubblicamente la propria storia e il percorso personale descritto nel suo libro autobiografico. «Tu hai deciso di esporti pubblicamente e quindi hai il dovere di chiarirci un po’ le idee», ha affermato. Il conduttore ha poi sostenuto che l’ospite, dopo aver condiviso aspetti profondi della propria esperienza, dovesse aspettarsi anche interrogativi particolarmente diretti: «Non pensi che dopo le cose che hai scritto nel tuo libro, dopo le cose profonde di cui hai tenuto renderci partecipi, tu meriti domande dirette al limite della maleducazione?».

Milly Carlucci contrariata dopo l’intervista: possibile stop agli ospiti di Ballando da Diaco

Quella che doveva essere un’intervista dedicata alla partecipazione di Alberto Ravagnani a Ballando con le Stelle si è trasformata in un confronto acceso sulla sua vita privata. Le domande di Pierluigi Diaco, durante la puntata di BellaMa’ su Rai 2, hanno provocato imbarazzo nell’ospite e acceso le polemiche anche sui social. Ma le conseguenze potrebbero andare oltre le reazioni del pubblico: secondo quanto riportato da Fanpage, l’episodio avrebbe generato tensioni anche all’interno della Rai, con una presunta presa di posizione da parte di Milly Carlucci.

Stando alle indiscrezioni riportate dalla testata, il gruppo di lavoro di Ballando con le Stelle avrebbe infatti deciso di interrompere le ospitate dei concorrenti di questa edizione a BellaMa’. Nelle prossime settimane, dunque, gli altri protagonisti dello show di Rai 1 potrebbero non essere più disponibili a partecipare al programma di Diaco. Si tratterebbe di una sorta di embargo televisivo, una presa di distanza che rischierebbe di compromettere la collaborazione tra le due trasmissioni della stessa azienda. Al momento, tuttavia, si tratta di una ricostruzione riportata da Fanpage e non di una posizione ufficialmente confermata dai diretti interessati.