Deborah Aderenti, 39 anni e madre di un figlio, è morta sul colpo dopo essere stata sbalzata dall'auto. Il conducente è in pericolo di vita.

Drammatico incidente stradale nel Bresciano, dove un’auto è uscita di strada e si è ribaltata più volte in un campo. A perdere la vita è stata Deborah Aderenti, 39 anni, sbalzata fuori dall’abitacolo. Gravissimo il conducente 72enne, ricoverato in prognosi riservata.

Incidente a Calvagese, Deborah Aderenti muore a 39 anni: sbalzata fuori dall’auto

Un violento incidente stradale si è verificato nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 novembre lungo la Strada provinciale 27, nel tratto compreso tra Calvagese della Riviera e Castrezzone di Muscoline, in provincia di Brescia. Come riportato da Il Giornale di Brescia, a perdere la vita è stata Deborah Aderenti, 39 anni, originaria di Serle e residente a Polpenazze, che viaggiava sul sedile del passeggero.

La donna, nata nel 1987 e madre di un figlio, avrebbe compiuto 40 anni il prossimo febbraio.

Secondo le prime ricostruzioni, la vettura sarebbe uscita autonomamente dalla carreggiata in prossimità di una curva, finendo in un campo dopo essersi ribaltata ripetutamente. Durante la carambola, la 39enne sarebbe stata scaraventata fuori dall’abitacolo, riportando ferite che non le hanno lasciato scampo.

Quando il personale sanitario è arrivato sul luogo dello schianto, per lei non c’era già più nulla da fare: il decesso sarebbe avvenuto sul colpo.

Non risultano coinvolti altri mezzi e saranno gli accertamenti dei carabinieri a chiarire le cause dell’uscita di strada.

Il conducente di 72 anni è in pericolo di vita: necessario l’intervento dei Vigili del fuoco

Alla guida dell’automobile si trovava un uomo di 72 anni, anche lui originario di Serle, rimasto intrappolato nell’abitacolo deformato dall’impatto. Per raggiungerlo ed estrarlo dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Salò, che hanno utilizzato specifiche attrezzature oleodinamiche. Una volta liberato, l’anziano è stato affidato alle cure dei sanitari e trasferito d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia, dove si trova ricoverato in prognosi riservata e in condizioni estremamente gravi: è ancora in pericolo di vita.

I carabinieri della Compagnia di Desenzano hanno effettuato i rilievi necessari e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto lungo la provinciale.