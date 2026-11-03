Il 13 agosto 2007, nella frazione di Garlasco, nella provincia di Pavia, la vita di Chiara Poggi è stata brutalmente interrotta. Dopo più di un decennio, la vicenda torna alla ribalta giudiziaria: la Procura di Pavia ha presentato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Andrea Sempio, 38enne, accusato di omicidio aggravato.

La decisione arriva con la consapevolezza che l’altro protagonista del caso, Alberto Stasi, è già stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per lo stesso fatto.

Nel corso dell’indagine, i magistrati hanno confermato due aggravanti già contestate al momento della chiusura delle indagini preliminari: il primo consiste nell’aver agito con crudeltà verso la vittima, considerata la gravità dell’azione omicida e le numerose ferite inflitte (almeno 12 lesioni al cranio e al volto); il secondo, più delicato, riguarda l’aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili a un odio scaturito dal rifiuto del presunto approccio sessuale da parte di Poggi.

Le motivazioni della richiesta di processo

Nel capo d’imputazione trasmesso al gup, i pubblici ministeri hanno ribadito le due aggravanti, precisando che il comportamento di Sempio ha mostrato una crescente escalation di violenza. Il documento, firmato dal procuratore Fabio Napoleone, sottolinea che la valutazione è stata arricchita dagli ultimi atti depositati dalla difesa, ma che le evidenze raccolte rimangono sufficienti a sostenere la pista accusatoria contro il 38enne.

I pm affermano, inoltre, che le testimonianze e le ricostruzioni forensi indicano chiaramente Sempio come autore materiale dell’omicidio, escludendo Alberto Stasi da ogni responsabilità diretta.

Ricostruzione dei fatti secondo la Procura

Fasi dell’aggressione

Secondo la narrazione dei pm, la serata era iniziata con una colluttazione iniziale tra le due parti. Successivamente, Sempio avrebbe colpito la vittima più volte con un oggetto contundente: prima sulla fronte, poi sullo zigomo destro, facendola cadere a terra. Dopo la caduta, la sarebbe trascinata verso la porta d’accesso alla cantina. Quando Poggi, a terra, ha tentato di rialzarsi mettendosi a carponi, Sempio l’avrebbe nuovamente colpita, infliggendole da tre a quattro colpi alla testa e al volto, fino a farla perdere i sensi.

Una volta incosciente, la vittima sarebbe stata spinta lungo le scale che conducono alla cantina. Lì, nonostante il suo stato già compromesso, Sempio avrebbe continuato a colpirla con altri quattro o cinque colpi sulla parte posteriore del cranio, causandone la morte. Questa sequenza di violenze, descritta nei verbali, è stata qualificata come compiuta “con crudeltà” e “per odio”, elementi che hanno giustificato l’applicazione delle aggravanti richieste.

Le prossime fasi giudiziarie

Con la domanda di rinvio a giudizio formalmente depositata, la vicenda entra ora nella fase di decisione del giudice di istruzione preliminare (gup). Una volta fissata l’udienza preliminare, il giudice valuterà la solidità del materiale probatorio e deciderà se confermare il rinvio a giudizio o archiviare il procedimento. Andrea Sempio, difeso dai suoi avvocati, ha dichiarato di essere pronto a fronteggiare il nuovo capitolo del processo e di mantenere fermamente la propria innocenza.

Nel frattempo, il Tribunale di Pavia resta il palcoscenico in cui si svolgerà il dibattimento qualora il gup approvi il rinvio. Le parti potranno presentare ulteriori documenti, testimonianze o perizie tecniche durante la fase processuale. La comunità di Garlasco osserva con attenzione, poiché il caso ha segnato una delle vicende più drammatiche nella storia giudiziaria locale, riaccendendo dibattiti su violenza di genere e su come le indagini vengano condotte nei casi di omicidio.