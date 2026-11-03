Nel contesto di una cerimonia funebre particolarmente toccante, tenutasi a Sarajevo, il monsignor Gian Franco Saba ha guidato l’omelia dedicata ai quattro militari deceduti in un incidente d’elicottero in Bosnia. L’atmosfera era carica di dolore, ma anche di speranza, poiché le famiglie e i colleghi hanno affollato l’aula per onorare chi aveva sacrificato la vita al servizio della pace.

Il discorso di monsignor Saba alla commemorazione

Il vescovo ha evidenziato come questi giovani rappresentino seminatori di germogli di pace, il cui operato è stato ispirato dal desiderio di promuovere soluzioni concrete per le persone più vulnerabili. Sottolineando la necessità di mantenere viva la speranza nelle comunità soggette a conflitti, ha invitato tutti a considerare gli aiuti umanitari non solo come assistenza, ma come strumento di riconciliazione.

Il suo intervento ha trovato eco nella platea, che ha riconosciuto l’importanza di una risposta rapida e competente in situazioni di crisi.

Il valore della dedizione come “anticipazione del paradiso”

Nel suo elogio, monsignor Saba ha citato specificamente Simone, Claudio, Franco Adriano e Laura, evidenziando che hanno percepito la propria vocazione come una “anticipazione del paradiso, vera sapienza”.

Questo concetto, espresso con parole ricche di spiritualità, sottolinea che la loro scelta di servire gli altri è stata vista come una porta verso una dimensione più alta di esistenza. La loro dedizione, secondo il monsignor, è stata la manifestazione più autentica dell’amore per l’umanità.

Il significato dell’impegno umanitario dei caduti

Il sacerdote ha poi approfondito il ruolo cruciale svolto dai quattro militari: non solo erano addestrati per operazioni di sicurezza, ma avevano acquisito competenze mediche e di pronto soccorso, fondamentali in zone di conflitto. Hanno messo a disposizione i loro talenti per custodire la pace tra i popoli e intervenire in situazioni di emergenza sanitaria. Il loro operato è stato descritto come una prova tangibile della capacità di trasformare il sacrificio in azione concreta per il bene comune.

Monsignor Saba ha invitato i presenti a continuare la missione iniziata dai caduti, promuovendo valori di solidarietà, prontezza e competenza. Ha ribadito che la memoria di Simone, Claudio, Franco Adriano e Laura deve fungere da faro per chiunque desideri contribuire alla costruzione di un futuro più pacifico, dove l’aiuto umanitario diventi la risposta naturale a ogni forma di aggressione.