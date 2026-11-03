Addio a Gianluca Moggi, lo storico fotoreporter de La Nazione è morto ieri pomeriggio in un terribile incidente stradale a Firenze: aveva 68 anni.

Firenze, addio al fotoreporter Gianluca Moggi: è morto in un terribile incidente stradale

Lo storico fotoreporter de La Nazione, Gianluca Morto, è morto nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 novembre 2026, in un terribile incidente stradale nella zona collinare di Marignolle, nel comune di Firenze: aveva 68 anni.

La notizia della morte di Gianluca Moggi ha scosso il mondo dell’informazione. Queste le parole di Giampaolo Marchini, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, e di Sandro Bennucci, presidente dell’Associazione Stampa Toscana : “La scomparsa di Gianluca Moggi lascia un grande vuoto nel giornalismo toscano. Con il suo obiettivo ha raccontato pagine importanti della nostra storia, sempre con passione, sensibilità e dedizione.

Perdiamo un professionista di grande valore e un testimone attento della vita della nostra comunità.”. L’Ordine e l’Associazione Stampa Toscana hanno espresso vicinanza alla famiglia, ai colleghi de La Nazione e dell’agenzia New Press Photo, ricordando il contributo che il fotoreporter ha lasciato al fotogiornalismo.

Grave incidente stradale in Italia, è morto Gianluca Moggi: addio al fotografo che immortalò Pacciani

Il mondo dell’informazione perde un grande professionista: è infatti morto all’età di 68 anni il fotoreporter Gianluca Moggi, in un terribile incidente stradale nella pomeriggio di ieri a Firenze. Nel corso della sua carriera aveva documentato con le sue foto gran parte dei fatti più importanti della cronaca toscana. Tra i suoi lavori più noti le immagini legate al Mostro di Firenze. Era il 2024 quando Moggi ricevette il Premio giornalistico Umberto Chirici, nella categoria fotografi per una foto a Pietro Pacciani durante appunto il processo al Mostro di Firenze. Un meritato riconoscimento alla sua lunga carriera. La morte di Gianluca Moggi lascia un grande vuoto nel mondo del giornalismo toscano e non solo.