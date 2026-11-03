Notte di tragedia a Chiari: un giovane di 21 anni ha ucciso la madre a coltellate e si è presentato ai carabinieri di Cremona. Sul posto investigatori e soccorsi.

La notte tra il 2 e il 3 novembre 2026 si è consumata una tragedia familiare a Chiari, in provincia di Brescia: un ragazzo di 21 anni ha ucciso la madre con coltellate all’interno dell’abitazione di famiglia in via Tagliata. Dopo l’aggressione il giovane si è allontanato dal luogo del delitto, per poi presentarsi spontaneamente ai carabinieri di Cremona, dove si è costituito.

Le autorità intervenute hanno avviato accertamenti per ricostruire dinamica e movente. I fatti sono stati segnalati nella notte e la vicenda è seguita con riserbo dagli inquirenti impegnati nelle indagini.

Delitto in via Tagliata a Chiari: vittima e presunto autore

La vittima è una donna di 39 anni, identificata come Meleqe Lusha, morta a seguito di ferite da arma da taglio all’interno della sua abitazione.

L’indagato è il figlio, il giovane di 21 anni di nome Eduart Xhani, che poche ore dopo l’accaduto si è presentato alla stazione dei carabinieri di Cremona, dove è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. Gli elementi disponibili finora descrivono un episodio avvenuto durante la notte nella dimora familiare, senza che siano stati resi pubblici ulteriori dettagli sul movente.

Presenza delle forze dell’ordine e del sindaco

Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Chiari e ai militari del nucleo investigativo, sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e la polizia locale per la gestione della scena e della viabilità. Era presente anche il sindaco, Gabriele Zotti, che ha seguito gli sviluppi iniziali delle operazioni. La presenza delle autorità locali sottolinea la gravità dell’accaduto e la necessità di coordinare soccorsi e attività investigative sul territorio.

Fasi successive: indagini, interrogativi e familiari

I carabinieri, dopo la costituzione del giovane a Cremona, hanno posto sotto sequestro l’abitazione per consentire gli accertamenti tecnici e le rilievi del caso. Il lavoro del nucleo investigativo mira a ricostruire la dinamica esatta dell’omicidio e a chiarire le ragioni che hanno portato all’aggressione. Al momento le autorità mantengono riserbo su particolari sensibili per non pregiudicare le indagini.

La comunità locale è rimasta scossa: sono attesi i fratelli della vittima per il riconoscimento e le procedure connesse. Le informazioni divulgate finora confermano che l’arresto è avvenuto dopo che il presunto autore si è consegnato spontaneamente alle forze dell’ordine, scelta che ha evitato ulteriori ricerche e ha accelerato le fasi istruttorie iniziali.

Elementi noti e punti ancora da chiarire

Tra gli elementi accertati vi sono il luogo del delitto, via Tagliata a Chiari, l’età delle persone coinvolte e i soggetti istituzionali intervenuti. Resta però da chiarire il movente e la dinamica completa dell’evento: i militari stanno ascoltando i testimoni, acquisendo eventuali filmati e raccogliendo dati utili per definire come si sono svolti i fatti. L’indagine comprende anche l’esame delle relazioni mediche e dei rilievi tecnici effettuati sul posto.

Per rispetto della privacy e per la correttezza delle procedure giudiziarie, molte informazioni non sono state rese pubbliche dagli investigatori, che proseguono con l’attività di ricostruzione supportata dagli accertamenti scientifici e dalle audizioni.