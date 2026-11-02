La famiglia dei 41 morti del Capodanno a Crans-Montana chiede responsabilità e risarcimenti; a Sion è in corso l'interrogatorio di Jacques Moretti

Il caso del rogo scoppiato durante il Capodanno al locale Constellation di Crans-Montana continua a scuotere l’opinione pubblica e le aule giudiziarie. Tra i fatti che emergono con forza: 41 persone morte e 115 feriti, la presenza di familiari alle udienze e le dure parole di una madre, Laetitia Brodard-Sitre, che definisce quanto accaduto «non una tragedia ma un omicidio per negligenza».

Le vicende processuali si sovrappongono alle richieste concrete di risarcimento e alle discussioni sul ricordo delle vittime.

Interrogatorio di Jacques Moretti a Sion

Per l’udienza in programma a Sion, è atteso l’interrogatorio di Jacques Moretti, proprietario del locale coinvolto nell’incendio. All’audizione partecipano diversi familiari delle vittime e alcuni dei sopravvissuti che portano ancora i segni fisici e psicologici dell’accaduto.

La presenza dei parenti sottolinea come il processo non sia solo una questione tecnica, ma una ricerca di verità e di responsabilità davanti all’evento che ha segnato il Capodanno.

La protesta verbale di una madre, prima di entrare in aula, ha riassunto il sentimento di molti: la definizione dell’accaduto come evento evitabile spinge a considerarlo, nelle parole usate dai familiari, come un atto imputabile a negligenza.

Nel frattempo, le indagini continuano sul piano penale, con coinvolgimenti che la prossima fase processuale dovrà chiarire.

Dettagli procedurali e calendario delle audizioni

Il processo ha già visto varie fasi: tra le date annotate ci sono periodi di detenzione e rilasci legati alle misure cautelari. Tra i riferimenti di procedimento figurano le audizioni già svolte a inizio giugno e successivi passaggi di calendario. È stata fissata una nuova data per il prosieguo dell’istruttoria il 2 dicembre, mentre un altro appuntamento è avvenuto il 2 novembre 2026, a testimonianza di un iter giudiziario ancora in corso. Nel periodo d’inverno si susseguono così momenti processuali che mantengono alta l’attenzione pubblica.

Esclusione di Jessica Moretti dal confronto con il marito

Tra gli elementi più discussi c’è la scelta di non far partecipare Jessica Moretti al confronto con il marito Jacques Moretti. La decisione della procura vallese si basa su valutazioni cliniche fornite dagli avvocati della donna, Yaël Hayat e Nicola Meier, che hanno depositato una relazione firmata da una psicologa. Il documento, datato e prodotto ai magistrati, descrive uno stato di fragilità psicologica aggravato da un episodio di violenza verificatosi a metà agosto: nella notte tra l’11 e il 12 agosto sono intervenuti i soccorsi dopo che vicini hanno riferito di urla e minacce.

Secondo la relazione, la prospettiva di un confronto diretto con il compagno rappresenterebbe un fattore di rischio per un possibile scompenso psicologico acuto. Per questo motivo, i magistrati hanno optato per procedere con l’interrogatorio di Jacques da solo. Le motivazioni cliniche, dunque, hanno inciso direttamente sull’organizzazione delle audizioni e sulla tutela della salute della persona coinvolta.

Contestualizzazione delle accuse e situazione processuale

L’inchiesta complessiva ha coinvolto diverse persone e ipotesi di reato, e finora ha portato all’apertura di procedimenti per responsabilità connesse all’incendio e alle sue conseguenze. Tra le misure che hanno segnato il percorso giudiziario si ricordano periodi di detenzione e il rilascio dietro il pagamento di una cauzione in momenti precedenti al prosieguo dell’istruttoria. La complessità del quadro investigativo si somma alla necessità di garantire ascolto e tutela alle vittime e ai familiari.

Nello spazio pubblico, intanto, si svolgono altre battaglie: la conservazione della memoria delle vittime e le pratiche per i risarcimenti. Il dibattito intorno ai pannelli commemorativi nel territorio di Crans e alla quantificazione economica del danno — con importi evocati che si avvicinano a un miliardo in termini di indennizzi potenziali — testimonia come il dopo incendio non sia solo giudiziario ma anche sociale e amministrativo, con il municipio e il Cantone al centro di richieste di vigilanza e garanzia di fondi.

La vicenda rimane un caso che intreccia dolore privato e responsabilità pubbliche: dalle parole di chi ha perso un figlio, come Laetitia Brodard-Sitre, alla gestione delle udienze a Sion, fino alle decisioni amministrative su memoriale e risarcimenti, ogni scelta ha ripercussioni tangibili sulle famiglie coinvolte e sulla memoria collettiva del territorio.