Incendio nella notte al Porto Vecchio di Trieste: morti due giovani migranti

Tragedia a Trieste, dove un incendio scoppiato nella notte in un magazzino abbandonato del Porto Vecchio è costato la vita a due persone, un uomo e una donna. Le vittime sono state trovate carbonizzate durante le operazioni di spegnimento. Ancora da chiarire le cause del rogo, nel quale è crollato anche un solaio.

Dramma nella notte a Trieste, incendio in un magazzino: le prime ipotesi

Le fiamme hanno interessato un edificio di tre piani, dal quale fuoriuscivano dense colonne di fumo. Una volta entrati nel magazzino, i Vigili del fuoco hanno individuato un soppalco in legno completamente avvolto dalle fiamme, che poco dopo è crollato. Durante le verifiche negli altri ambienti dello stabile sono stati rinvenuti i corpi senza vita delle due persone, che potrebbero essere rimaste intrappolate senza riuscire a raggiungere un’uscita.

Una prima ipotesi, come riportato da Mediaset Tgcom24, riconduce l’origine del rogo a una fiamma accesa da alcune persone presenti nella struttura per preparare la cena. Mentre diversi occupanti sarebbero riusciti ad allontanarsi e a mettersi in salvo, per le due vittime non ci sarebbe stato scampo. Dopo aver domato l’incendio, i soccorritori hanno avviato la bonifica dei locali e la rimozione dei materiali danneggiati.

Le operazioni dei Vigili del fuoco si sono concluse intorno alle 7:45. Restano da chiarire le cause esatte dell’incendio e la dinamica che ha portato alla morte delle due persone.

Trieste, incendio in un magazzino del Porto Vecchio: morti un uomo e una donna

Come riportato dall’Ansa, tragedia nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 novembre a Trieste, dove un violento incendio è divampato all’interno di un magazzino abbandonato nella zona del Porto Vecchio. Il bilancio è di due vittime: un uomo e una donna, entrambi giovani migranti che avevano trovato riparo nella struttura dismessa. I loro corpi, ormai carbonizzati, sono stati individuati dai Vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento.

Secondo le prime informazioni diffuse dal Tg3 Friuli Venezia Giulia, i due sarebbero deceduti a causa delle ustioni e dell’inalazione dei fumi. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, la Polizia di Stato e diverse squadre dei pompieri. L’intervento ha richiesto l’impiego di due squadre, un’autoscala, un’autobotte e il funzionario di guardia.