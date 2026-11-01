Con un lungo messaggio sui social Davide Lippi, figlio dell’ex Ct della Nazionale di calcio, Marcello, ha parlato della sua malattia: da circa un anno infatti il procuratore sportivo è affetto da seri problemi di salute.

“Vinto una battaglia, non la guerra”: Davide Lippi, la confessione choc sulla malattia

Davide Lippi, procuratore sportivo e imprenditore, nonché figlio dell’ex Ct della Nazionale Marcello Lippi, ha condiviso un lungo post sui social, nel quale ha parlato dei seri problemi di salute che, da circa un anno, gli hanno cambiato la vita: “Per adesso è stata vinta una battaglia, ma non la guerra.

Fino a quando non trascorreranno i tempi necessari bisogna rimanere sempre con i piedi ben saldi a terra. Però, il fatto di avere al mio fianco le persone più care che ti fanno sentire il loro amore e ti danno la forza necessaria, sono senza dubbio importanti per affrontare certi percorsi, che fino a quando non ti ritrovi coinvolto in prima persona, non potevi realmente conoscere.”

Davide Lippi: “Senza il vostro amore non avrei vinto questa battaglia”

Ha passato gli ultimi dodici mesi dentro e fuori dagli ospedali Davide Lippi, figlio di Marcello Lippi, ex Ct della Nazionale nonché allenatore di top club in serie A. A corredo del lungo posto pubblicato su Instagram un video con tutte le immagini scattate durante il ricovero, che testimoniano le difficoltà da lui affrontate.

Nelle foto ci sono anche la compagna, la figlia Mia, i genitori e gli amici, oltre a diversi personaggi del mondo dello sport. Nel posto il procuratore sportivo ha voluto anche ringraziare tutti coloro che gli sono stati accanto in questi mesi così difficili: “Senza il vostro amore non avrei vinto questa battaglia”. E ancora: “Questa canzone tante volte, per tanto tempo, mi ha regalato la gioia e la forza di lottare, di non mollare nemmeno di un centimetro, affrontando ogni giorno con lo spirito giusto e pensando sempre a voi. Insieme abbiamo riso e abbiamo pianto tante volte e avervi avuto al mio fianco mi ha reso forte. Mi avete regalato le armi per affrontare questo lungo cammino”.