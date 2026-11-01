Tragedia all’alba di questa mattina, domenica 1 novembre 2026: un uomo è stato infatti investito mentre attraversava via Cristoforo Colombo a Roma. Inutili i soccorsi, è morto un uomo di 34 anni.

Roma, 34enne travolto da un’auto mentre attraversa la strada

Questa mattina, domenica 1 novembre 2026, all’alba si è verificato un incidente lungo via Cristoforo Colombo a Roma, all’altezza di Casal Polacco.

Un uomo è stato infatti investito da un’auto mentre stava attraversando la strada. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenute le pattuglie del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale, con il supporto delle unità dei Gruppi X Mare e XI Marconi, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto sulla carreggiata laterale in direzione Eur.

Al fine di consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, è stata temporaneamente chiusa la carreggiata laterale della Colombo. Alla guida dell’auto un ragazzo di soli 19 anni, con a bordo altri giovanissimi.

Roma, investito mentre attraversa la strada: morto un 34enne, chi era

Come detto questa mattina all’alba si è verificato un terribile incidente stradale su via Cristoforo Colombo a Roma, dove un’uomo è stato investito mentre stava attraversando la strada.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi non c’è stato niente da fare: l’uomo è infatti morto sul posto, aveva 34 anni. Alla guida dell’auto, una Fiat 500X, vi era un ragazzo giovanissimo, di 19 anni, rimasto ferito nell’impatto e trasportato all’ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Nei suoi confronti è stato effettuato l’alcoltest e sono stati disposti accertamenti tossicologici. A bordo della Fiat 500X viaggiavano anche altri quattro passeggeri, tutti di età compresa tra i 19 e i 20 anni, rimasti illesi. Come detto al momento non è ancora chiara la dinamica di questo terribile incidente costato la vita a un uomo di 34 anni.