Tragedia nella mattinata di domenica 1° novembre a Parabiago, in provincia di Milano, dove una persona è morta dopo essere stata travolta da un treno. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze dell’investimento.

L’episodio ha provocato anche disagi alla circolazione ferroviaria, con la sospensione dei convogli per consentire l’intervento dei soccorritori e lo svolgimento delle verifiche da parte delle autorità.

La tragedia al passaggio a livello di via Cesare Battisti

L’incidente si è verificato poco prima delle 8, all’altezza del passaggio a livello di via Cesare Battisti.

A riportare la notizia è stata l’Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu), che ha coordinato l’intervento sanitario.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con un’ambulanza e un’automedica. Nonostante il tempestivo intervento, per la persona coinvolta non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Le indagini sono affidate alla Polizia ferroviaria, che sta effettuando gli accertamenti necessari per chiarire che cosa sia successo.

Al momento non è stato stabilito se si sia trattato di un gesto volontario oppure di un tragico incidente. Restano da identificare anche le generalità della vittima.

Treni sospesi sulla linea Milano-Varese e Milano-Arona

L’investimento ha avuto conseguenze anche sulla circolazione ferroviaria. Per permettere le operazioni di soccorso e consentire alle autorità di effettuare i rilievi, Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha disposto la sospensione del transito dei treni.

I disagi hanno interessato i collegamenti sulle linee Milano-Varese e Milano-Arona, con possibili ripercussioni sui viaggiatori. La circolazione è stata interrotta per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.