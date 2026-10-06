Un uomo sulla cinquantina è stato investito da un treno alla stazione Trastevere di Roma poco prima delle 19 di oggi, martedì 6 ottobre. Secondo quanto riferito da Adnkronos, l’uomo si sarebbe gettato sui binari proprio mentre stava arrivando un convoglio Leonardo Express diretto all’aeroporto di Fiumicino e partito dalla stazione Termini. Il macchinista non avrebbe avuto la possibilità di evitare l’impatto.

La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio delle autorità intervenute sul posto.

L’intervento dei soccorsi alla stazione Trastevere

Dopo l’investimento sono intervenuti alla stazione il personale di Ferrovie dello Stato, i sanitari dell’Ares 118, la polizia e i vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso e gli accertamenti sono in corso.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, l’uomo potrebbe essersi volontariamente gettato sui binari.

Si tratta, al momento, di una delle ipotesi prese in considerazione e dovranno essere gli accertamenti a chiarire che cosa sia accaduto.

Traffico ferroviario interrotto verso Fiumicino

L’incidente ha avuto conseguenze anche sulla circolazione ferroviaria. Il traffico dei treni diretto verso Fiumicino risulta al momento interrotto, con possibili ripercussioni sui collegamenti da e per l’aeroporto.

Le autorità stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni dell’uomo coinvolto.