Proseguono le indagini sul giallo di Pietracatella, dove la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvelenate con la ricina, resta al centro di un’inchiesta per duplice omicidio. Gli investigatori hanno nuovamente ascoltato Alice Di Vita a Torino, mentre lo zio paterno Antonello è stato sottoposto a un’audizione durata oltre 13 ore.

Parallelamente, proseguono gli accertamenti scientifici sui cinque reperti sequestrati nell’abitazione familiare.

Tracce biologiche sui cinque reperti, gli esami proseguono a Berlino

Sul fronte scientifico, si è conclusa oggi 21 novembre la missione della polizia italiana al Robert Koch Institute di Berlino, dove per due giorni sono stati eseguiti accertamenti tecnici irripetibili.

Gli esperti hanno individuato tracce biologiche su cinque reperti sequestrati il 30 luglio nell’abitazione della famiglia Di Vita: un sacchetto rosa contenente kefir, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia con liquido e sedimenti sul fondo e una confezione di guanti da lavoro. I campioni saranno ora esaminati dalla Polizia Scientifica italiana per identificare i profili biologici e stabilire a chi appartengano.

Le verifiche procederanno parallelamente tra Italia e Germania: mentre nel nostro Paese si cercherà di attribuire le tracce rinvenute, nei laboratori tedeschi continueranno le analisi per verificare l’eventuale presenza della ricina su alimenti e reperti. Per completare gli esami potrebbe rendersi necessaria un’ulteriore proroga di trenta giorni, con una possibile conclusione entro dicembre.

La giovane aveva partecipato ai pasti della vigilia, ma non alla cena del 23 dicembre, alla quale erano presenti soltanto la madre, la sorella e il padre Gianni, che manifestarono successivamente i sintomi dell’avvelenamento. Nei giorni seguenti aveva accompagnato più volte i familiari al Cardarelli di Campobasso ed era stata sottoposta a controlli precauzionali anche allo Spallanzani di Roma. La Procura di Larino procede contro ignoti per duplice omicidio aggravato dall’uso del mezzo venefico: Sara è morta il 27 dicembre 2025, mentre Antonella è deceduta il giorno successivo.

Giallo di Pietracatella, nuova audizione per Alice Di Vita: lo zio Antonello ascoltato per 13 ore

Continua l’inchiesta per duplice omicidio aperta dalla Procura di Larino sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute tra il 27 e il 28 dicembre 2025 per avvelenamento da ricina. Nella giornata di oggi, sabato 21 novembre, gli investigatori si sono recati a Torino per ascoltare nuovamente Alice Di Vita, figlia maggiore di Antonella e sorella di Sara, attualmente studentessa universitaria nel capoluogo piemontese.

La sua deposizione arriva all’indomani della lunga audizione dello zio paterno Antonello Di Vita, fratello di Gianni, rimasto in Questura a Campobasso dalle 9 alle 22.15. Convocato come persona informata sui fatti, avrebbe ripercorso con gli inquirenti gli avvenimenti degli ultimi anni e i rapporti familiari, affrontando anche alcune presunte incongruenze emerse dalle testimonianze. All’uscita dagli uffici, ha scherzato sulla durata del colloquio: «È perché li ho tenuti io, semplice». Ha poi chiarito di aver cercato di dissipare ogni perplessità degli investigatori: «Ho cercato di togliere qualsiasi fonte di dubbio, anche i loro».

Sui presunti errori dei medici durante i ricoveri dei familiari, ha precisato: «Io ho solo riportato i fatti e le mie enormi delusioni per quello che è accaduto davanti ai miei occhi». Nessun sospetto, invece, nei confronti di qualcuno: «Assolutamente no». Antonello ha anche ribadito di non avere dubbi sulla posizione del fratello Gianni, ricordando di essere stato presente nell’abitazione durante i giorni dell’avvelenamento: «Io proprio ero a casa, quindi ho vissuto tutto, vivo tutto, lo vedo lo vedevo, non c’è proprio alcun dubbio».