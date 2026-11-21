(Adnkronos) – Nuovo interrogatorio per Alice Di Vita a Torino. Gli investigatori della Mobile di Campobasso l’hanno ascoltata di nuovo oggi, sabato 21 novembre, nel capoluogo piemontese, dove la ragazza vive per frequentare l’Università. La nuova audizione si è svolta sempre nell’ambito dell’inchiesta sulla morte della sorella, Sara Di Vita, 15 anni, e della madre, Antonella Di Ielsi, morte avvelenate dalla ricina tra il 27 e il 28 dicembre 2025.

Alice è stata sentita all’indomani della deposizione dello zio, Antonello Di Vita, fratello di Gianni.

Su un ‘secondo’ fronte di indagini si è conclusa sempre oggi la missione della polizia italiana a Berlino, per l’inchiesta sull’avvelenamento di Sara e Antonella Di Ielsi. Dopo due giorni di accertamenti irripetibili al Robert Koch Institute, le analisi in programma a Campobasso dovranno stabilire a chi appartengano le tracce di Dna rilevate su cinque oggetti, sequestrati nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella.

Ed è un lavoro che inizierà proprio lunedì.

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