(Adnkronos) - Milly Carlucci è intervenuta oggi in collegamento con Tv Talk, in onda su Rai3, per tornare sulla polemica del profumo-gate a Ballando con le stelle. La conduttrice ha ripercorso la vicenda, provando ancora una volta a spegnere il fuoco che si è creato attorno alla figura di Guille...

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Milly Carlucci è intervenuta oggi in collegamento con Tv Talk, in onda su Rai3, per tornare sulla polemica del profumo-gate a Ballando con le stelle. La conduttrice ha ripercorso la vicenda, provando ancora una volta a spegnere il fuoco che si è creato attorno alla figura di Guillermo Mariotto: “Con Mariotto abbiamo avuto tanti momenti di esuberanza negli anni.

Non c’è stata un’offesa alla persona, ho sentito parlare addirittura di offesa di genere. Purtroppo l’episodio non è stato interpretato con ironia. Noi abbiamo cercato di smussare gli angoli di una situazione che non aveva le dimensioni di un caso di offesa di genere. Mariotto ha ribadito più volte le sue scuse, attraverso tutti i canali possibili.

Che cosa dobbiamo fare ancora?”.

La conduttrice ha avuto un piccolo lapsus, dimenticando per qualche istante il nome di Barbara d’Urso: “Tra l’altro… come si chiama? Barbara! Ha accettato le scuse”. Dallo studio è arrivato subito un suggerimento ironico: “Sì, Barbara d’Urso”. In studio era presente anche il giornalista Riccardo Bocca: “Credo che sia dispiacevole tanto l’episodio quanto il tentativo, che ho appena sentito, di mettere una toppa al buco da parte di Milly Carlucci.

Non c’è nulla di leggero in tutto questo: è molto imbarazzante. Soprattutto nei confronti di quei telespettatori che sono stati praticamente stalkerizzati dagli altri programmi che si sono tuffati nella vicenda”, ha dichiarato Bocca. Il giornalista ha poi aggiunto: “Che cosa c’è di leggero nello spruzzare del profumo addosso a una persona?”.

Immediata la replica di Milly Carlucci, che ha contestato la ricostruzione di quanto avvenuto: “No, non alla persona. Riguardatevi le immagini: il profumo è stato spruzzato nell’aria”. Carlucci ha poi voluto sottolineare: “Scusate l’annotazione, ma di che cosa state parlando voi all’interno di un programma tecnico di grande qualità? Viene il sospetto che, alla fine, a tutti quanti convenga mettere il dito nella torta”, ha affermato, riprendendo un’espressione utilizzata da Mariotto. Infine, la conduttrice ha chiarito anche la questione del cambio di posto tra Matano e d’Urso: “Siccome lei ha reagito con fastidio a questa situazione, per dimostrare che non stiamo cercando il punto di share, la spegniamo spostandoli di posto”.

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