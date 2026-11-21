(Adnkronos) – La Roma torna protagonista in Serie A. Oggi, sabato 21 novembre, i giallorossi affrontano il Parma – in diretta tv e streaming – nella trasferta del Tardini in uno degli anticipi della 12esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini arriva alla sfida del dopo il successo per 3-0 contro il Sassuolo dell’Olimpico prima della sosta, mentre i ducali avevano perso in casa 2-1 contro il Bologna.
Nella prossima giornata di Serie A, la Roma ospiterà il Monza, mentre il Parma volerà a Frosinone.
—
sport
webinfo@adnkronos.com (Web Info)