Angela Petrachi fu trovata morta nel 2002 a Melendugno: per il suo omicidio fu condannato all'ergastolo Giovanni Camassa. Ora è arrivata la decisione della Cassazione.

Angela Petrachi fu trovata morta nel 2002 a Melendugno: per il suo omicidio fu condannato all’ergastolo Giovanni Camassa. Ora la clamorosa decisione della Cassazione. I dettagli.

Omicidio di Angela Petrachi, la svolta dopo 23 anni: la decisione della Cassazione

Angela Petrachi scomparve da Melendugno, in provincia di Lecce, il 26 ottobre del 2002: la giovane mamma di due bambini fu ritrovata morta l’8 novembre dello stesso anno in un bosco a Borgagne..

Per il suo omicidio era stato condannato in via definitiva all’ergastolo Giovanni Camassa, agricoltore 59enne. Per l’uomo ci sarà ora un nuovo processo di revisione, dopo che i giudici della Corte di Cassazione hanno annullato con rinvio la sentenza con cui la Corte d’appello di Catanzaro, lo scorso 11 di marzo, aveva respinto la richiesta di revisione della condanna all’ergastolo inflitta all’uomo, il quale si è sempre dichiarato innocente.

Camassa, ricordiamo, era stato assolto in primo grado ma la sentenza era stata ribaltata dalla corte di Assise di Appello di Lecce con la condanna nel 2012 poi confermata dalla Cassazione nel 2014.

Nuovo giudizio di revisione per Camassa: la soddisfazione del suo legale

Queste le parole dell’avvocato di Giovanni Camassa, Ladislao Massari: “C’è stato un lunghissimo percorso.

L’istanza di revisione iniziale era stata dichiarata inammissibile, la Cassazione aveva poi annullato e rinviato alla Corte di Appello di Catanzaro che ha aperto il giudizio di revisione sulla base di una prova nuova, una consulenza tecnica genetica, ma non era stato sufficiente per rimuovere il giudicato di condanna. Alla luce della decisione di oggi si farà un nuovo giudizio di revisione e si riaprirà il dibattimento sulla base delle indicazioni che arriveranno dalla Cassazione che indicherà il perimetro. Il mio assistito si è sempre dichiarato innocente al punto di rinunciare alla possibilità di avere dei benefici penitenziari. È stremato ma ora puntiamo a dimostrare la sua estraneità all’omicidio di cui sono profondamente convinto. Se questo processo fosse stato fatto con le regole processuali di oggi certamente sarebbe stato assolto.”