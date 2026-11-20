È definitivo l’ergastolo per Gabriele Bianchi, condannato per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso a calci e pugni durante un pestaggio a Colleferro nel settembre 2020. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa, confermando la condanna al carcere a vita e mettendo fine all’iter giudiziario.

La morte di Willy e il lungo iter processuale: dalla prima condanna all’ergastolo definitivo

La tragedia si consumò nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. Willy Monteiro Duarte intervenne per aiutare un amico coinvolto in una discussione, ma il suo gesto gli costò la vita. A scagliarsi contro di lui furono quattro giovani: i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. Secondo la ricostruzione accolta in sede processuale, Gabriele colpì il ragazzo con un violento calcio al torace e successivamente con un pugno, mentre cercava di rialzarsi.

Le lesioni riportate si rivelarono fatali e i quattro vennero arrestati con l’accusa di omicidio volontario.

Il percorso giudiziario iniziò nel 2022, quando la Corte d’assise di Frosinone condannò all’ergastolo Marco e Gabriele Bianchi, infliggendo invece 23 anni a Francesco Belleggia e 21 anni a Mario Pincarelli. Il 12 luglio 2023, durante il primo grado d’appello, la Corte d’assise d’appello di Roma riconobbe ai fratelli Bianchi le attenuanti generiche, riducendo entrambe le pene a 24 anni di reclusione.

Nell’aprile 2024, tuttavia, la Cassazione annullò la sentenza limitatamente alla concessione delle attenuanti, disponendo un nuovo giudizio. Nell’appello bis, celebrato nel marzo 2025, Marco tornò a essere condannato all’ergastolo, mentre per Gabriele venne stabilita una pena di 28 anni. Nel novembre dello stesso anno i supremi giudici resero definitiva la condanna per Marco, disponendo un ulteriore passaggio in appello per il fratello. L’8 giugno 2026, la Corte d’assise d’appello di Roma escluse nuovamente le attenuanti generiche e ripristinò il carcere a vita per Gabriele, considerando la gravità dell’aggressione e gli elementi relativi alla sua personalità. La difesa presentò quindi un nuovo ricorso, respinto oggi dalla Cassazione.

Omicidio Willy, la Cassazione conferma l’ergastolo per Gabriele Bianchi

Come riportato dall’Ansa, diventa definitiva la condanna al carcere a vita per Gabriele Bianchi, riconosciuto responsabile dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne originario di Paliano, ucciso il 6 settembre 2020 durante un violento pestaggio a Colleferro, in provincia di Roma. A pronunciarsi è stata la Prima sezione penale della Corte di Cassazione, che il 20 novembre ha respinto il ricorso presentato dai legali dell’imputato, in linea con la richiesta avanzata dalla Procura generale.

Durante la requisitoria, come sottolineato da Roma Today, il sostituto procuratore generale Antonietta Picardi aveva sostenuto che la sentenza precedente avesse già esaminato ogni aspetto della vicenda, affermando: «La sentenza impugnata ha valutato tutto, il dolo, la sua intensità e ha risposto a tutte le censure e le richieste della difesa».

Per il fratello Marco Bianchi, coinvolto nello stesso delitto, la pena dell’ergastolo era invece già diventata irrevocabile nel novembre 2025. La decisione della Suprema Corte chiude così anche l’ultimo capitolo giudiziario relativo a Gabriele.