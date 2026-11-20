Potrebbe essersi trattato di femminicidio: è stato infatti arrestato l’ex fidanzato di Maria Rita Valerio, uccisa nel Barese nel 2003 quando aveva solo 25 anni. I dettagli.

Omicidio Maria Rita Valerio: possibile svolta nelle indagini

Era il 20 dicembre del 2003 nelle campagne di Capurso, in provincia di Bari, che fu trovato il corpo senza vita della 25enne Maria Rita Valerio, conosciuta per aver recitato in una sit-com locale, “Fuori Sede.

” Il corpo della giovane donna fu ritrovato riverso nel fango, a distanza di tre giorni dal suo allontanamento da casa. Maria Rita Valerio aveva trascorso la serata in un locale, a Bari, con alcuni conoscenti che aveva salutato verso le ore 01:30. Qualche ora dopo la sua auto venne ritrovata all’ingresso di Capurso, con la portiera anteriore aperta e la carrozzeria danneggiata.

La donna sarebbe stata uccisa colpita per ben 12 volte alla testa con un bastone, e furono rilevate escoriazioni sia alle braccia che alle gambe. Le prime indagini avevano seguito anche la pista di ambienti omosessuali, senza però che portassero a nulla. In assenza quindi di prove scientifiche decisive e dell’arma del delitto, l’inchiesta si arenò fino all’archiviazione.

E ora la svolta.

Omicidio Maria Rita Valerio: la svolta dopo 23 anni? Arrestato l’ex

A riaprire le indagini sulla morte di Maria Rita Valerio, è stata una nuova analisi degli atti e del materiale raccolto all’epoca, insieme al riascolto di centinaia di ore di intercettazioni. Ciò a portato all’arresto dell’ex fidanzato della 25enne, con l’accusa di averla uccisa. L’uomo è stato portato in carcere in attesa dell’interrogatorio del gip di Bari che ha disposto l’ordinanza di custodia cautelare. Il provvedimento è stato emesso al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura di Bari e condotta dalla Polizia. In particolare, la nuova attività ha consentito di valorizzare elementi già disponibili, con le novità emerse grazie alle intercettazioni, che hanno appunto fornito nuovi spunti alle indagini. Esse si sono inoltre avvalse dei risultati ottenuti nei laboratori della direzione della polizia scientifica e del Ris dei carabinieri di Roma.