Dipendenti delle Poste minacciate perché senza velo, interviene la polizia: arrestato un 40enne tunisino. Il caso scatena le reazioni di Lega e Fratelli d'Italia.

Un episodio di intimidazione ha coinvolto alcune impiegate delle Poste a Genova, finite nel mirino di un 40enne tunisino perché non indossavano il velo islamico. L’uomo avrebbe rivolto loro insulti e minacce, pretendendo che si coprissero il capo durante il lavoro. Dopo le ripetute aggressioni verbali è intervenuta la polizia, che lo ha arrestato con l’accusa di stalking.

La vicenda ha provocato anche le reazioni di esponenti della Lega e di Fratelli d’Italia.

Tunisino minaccia le impiegate delle Poste perché senza velo: arrestato a Genova

Un episodio di intimidazione e violenza verbale si è verificato in un ufficio postale di via di Francia, a Genova, dove un uomo di 40 anni, di nazionalità tunisina, avrebbe preso di mira alcune lavoratrici, arrivando a imporre loro di indossare il velo islamico.

Come riportato dall’Ansa, la vicenda sarebbe iniziata quando il cittadino straniero si è presentato allo sportello con una carta Postepay intestata a un’altra persona, chiedendo di poter effettuare alcune operazioni. Di fronte al rifiuto delle impiegate, che non potevano procedere con una carta non intestata a lui, l’uomo avrebbe perso il controllo, rivolgendosi alle dipendenti con insulti, urla e minacce.

Tra le frasi pronunciate ci sarebbe anche l’intimazione a portare il velo, con il pretesto che fossero donne. Un comportamento che, secondo quanto ricostruito, non si sarebbe limitato a un’unica occasione: il quarantenne sarebbe tornato più volte nell’ufficio postale, reiterando le provocazioni e le intimidazioni nei confronti delle lavoratrici.

La denuncia della direttrice e le polemiche politiche: intervengono Lega e Fratelli d’Italia

La situazione è proseguita per diversi giorni, fino a quando la responsabile dell’ufficio postale ha deciso di rivolgersi alla Questura, presentando una denuncia per segnalare le continue condotte dell’uomo. A seguito degli accertamenti, gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti e hanno arrestato il 40enne, accusato di stalking. Il caso ha rapidamente assunto anche una rilevanza politica, dopo essere stato portato all’attenzione pubblica da esponenti di Fratelli d’Italia e della Lega.

Come riportato da Il Giornale, tra le prime a intervenire è stata l’europarlamentare di FdI Lara Magoni, che ha condannato quanto accaduto, ribadendo che nessuno può permettersi di aggredire una donna o imporle come vestirsi. «In Italia nessun uomo può aggredire una donna né decidere come debba vestirsi o vivere», ha dichiarato, sottolineando che chi arriva nel nostro Paese è tenuto a rispettarne le leggi e i diritti. Anche Silvia Sardone, europarlamentare e vicesegretaria della Lega, ha commentato duramente l’accaduto, chiedendo un intervento contro gli estremisti islamici e invocando l’allontanamento dall’Italia di chi non rispetta i principi e le libertà delle donne.