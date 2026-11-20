A Manfredonia (Foggia) due ragazzi sarebbero stati vittime di una violenta aggressione: sarebbero infatti stati picchiati con catene, pietre e bastoni da alcuni minorenni.

A Manfredonia, in provincia di Foggia, due ragazzi sarebbero stati vittime di una violenta aggressione: sarebbero infatti stati picchiati con catene, pietre e bastoni da alcuni minorenni, che sono stati denunciati a piede libero. Tutti i dettagli di quanto accaduto.

Violenta aggressione a Manfredonia: due ragazzi picchiati con catene, pietre e bastoni

Violenta aggressione a Manfredonia, in provincia di Foggia, lo scorso 6 di novembre, dove due minorenni sarebbero stato aggrediti da quattro coetanei e picchiati utilizzando anche oggetti quali catene, bastoni e pietre.

Tutti e due i ragazzi sono finiti in ospedale, uno è stato trasferito e ricoverato nel reparto di chirurgia dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, con una prognosi di 30 giorni. L’altro invece è stato dimesso dopo gli accertamenti sanitari, con una prognosi di 15 giorni. Stando a quanto ricostruito sino a ora dai carabinieri, all’origine dell’aggressione ci sarebbero rivalità e precedenti contrasti personali tra i giovani coinvolti.

Violenta aggressione a Manfredonia, due ragazzi picchiati con catene, pietre e bastoni: sono 4 i minorenni denunciati

Come abbiamo appena visto, il 6 novembre scorso due minorenni sarebbero stati aggrediti violentemente da quattro coetanei, che gli avrebbero colpiti anche utilizzando catene, bastoni e pietre. Entrambi i giovani sono finiti in ospedale, uno con una prognosi di 30 giorni, l’altro di 15.

Sono subito partite le indagini con i Carabinieri della stazione di Manfredonia che hanno subito avviato gli accertamenti al fine di capire esattamente come siano andate le cose. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, sono stati individuati e denunciati i 4 minorenni presunti autori dell’aggressione. Per l’esattezza i 4 minorenni sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari. Dovranno rispondere dell’ipotesi di lesioni personali dolose in concorso, aggravate dall’utilizzo di armi improprie.