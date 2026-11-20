Diventa definitiva la condanna all’ergastolo per Giampaolo Amato, accusato del duplice omicidio della moglie e della suocera, avvenuto a Bologna nel 2021. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa, confermando la responsabilità del medico. Ecco la decisione dei giudici e la ricostruzione della vicenda.

Giampaolo Amato, la Cassazione conferma l’ergastolo: definitiva la condanna per il duplice omicidio

Come riportato dall’Ansa, la Corte di Cassazione avrebbe confermato in via definitiva la condanna all’ergastolo per Giampaolo Amato, 66 anni, ex medico della Virtus Bologna e noto oftalmologo, ritenuto responsabile dell’uccisione della moglie Isabella Linsalata e della suocera Giulia Tateo. Dopo quasi sette ore di camera di consiglio, i giudici della Prima sezione penale hanno respinto il ricorso presentato dai difensori, accogliendo la richiesta della Procura generale.

Amato, già condannato al carcere a vita in primo e secondo grado, si è sempre dichiarato innocente. Secondo l’accusa, avrebbe avvelenato le due donne somministrando loro un mix di farmaci, tra cui Sevoflurano e Midazolam, sostanze utilizzate in ambito ospedaliero. Le analisi tossicologiche avevano infatti rilevato la presenza degli stessi composti nei corpi delle vittime.

Il duplice omicidio di Giulia Tateo e Isabella Linsalata: il movente e le accuse

La prima a morire fu Giulia Tateo, 87 anni, trovata senza vita il 9 ottobre 2021. Ventidue giorni dopo, nella notte tra il 30 e il 31 ottobre, perse la vita anche la figlia Isabella Linsalata, ginecologa di 62 anni. Secondo la ricostruzione dell’accusa, Amato avrebbe agito per liberarsi degli ostacoli alla possibilità di vivere una nuova relazione con una donna più giovane e per ragioni economiche legate al patrimonio della moglie.

Durante la requisitoria, il sostituto procuratore generale Simone Perelli ha definito «inattaccabile» la sentenza, sostenendo che la responsabilità dell’imputato fosse stata accertata «oltre ogni ragionevole dubbio». Nelle motivazioni della condanna, i giudici d’appello hanno descritto il quadro indiziario come «granitico» e parlato di un duplice omicidio premeditato. La vicenda ha diviso anche la famiglia: Anna Maria Linsalata, sorella di Isabella, è stata tra le prime a sospettare del medico, mentre i figli della coppia hanno continuato a sostenere l’innocenza del padre. Amato, arrestato nell’aprile 2023, ha sempre respinto le accuse.