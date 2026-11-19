La vicenda di Mario Roggero torna a far discutere a Grinzane Cavour, dove la richiesta di risarcimento avanzata dai familiari dei rapinatori uccisi dal gioielliere ha suscitato indignazione tra i residenti. Sul tavolo ci sarebbero oltre 3,5 milioni di euro: le famiglie puntano a una soluzione concordata per evitare un ulteriore procedimento civile, ma la prospettiva riaccende le polemiche sulla vicenda.

La condanna definitiva di Mario Roggero

La vicenda giudiziaria riguarda i fatti del 28 aprile 2021, quando tre uomini entrarono nella gioielleria di Roggero per compiere una rapina. Dopo aver sottratto alcuni preziosi, i malviventi tentarono di allontanarsi, ma il commerciante li inseguì esplodendo diversi colpi di pistola. Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino persero la vita, mentre il terzo componente del gruppo, Alessandro Modica, rimase ferito.

Il procedimento si è concluso con la condanna definitiva del gioielliere a 14 anni e 9 mesi di reclusione, confermata dalla Cassazione il 15 luglio 2026. Nelle motivazioni depositate a novembre, i giudici hanno escluso la legittima difesa, ritenendo che Roggero avesse agito con la volontà di farsi giustizia da sé.

Il caso Mario Roggero, le famiglie dei rapinatori chiedono oltre 3,5 milioni di euro

Dopo la rapina finita nel sangue nella gioielleria di Mario Roggero, a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, torna al centro dell’attenzione la questione dei risarcimenti richiesti dai familiari dei due uomini uccisi dal commerciante. Le famiglie dei rapinatori starebbero valutando la possibilità di concordare una liquidazione complessiva superiore ai 3,5 milioni di euro, evitando di affrontare separatamente un nuovo procedimento davanti al giudice civile. L’obiettivo sarebbe quello di accelerare i tempi per ottenere le somme riconosciute a titolo di risarcimento.

I 300mila euro già corrisposti spontaneamente da Roggero prima della sentenza, infatti, non sarebbero sufficienti a chiudere la vicenda sul piano economico. La richiesta di ulteriori indennizzi ha riacceso il dibattito nel piccolo centro piemontese, dove la notizia ha suscitato reazioni di forte indignazione. Come riportato da Tgcom24, diversi residenti contestano l’ipotesi che il gioielliere debba versare altre somme alle famiglie degli uomini che avevano partecipato alla rapina, manifestando apertamente la propria contrarietà: «Ma che risarcimento? È una cosa improponibile. Questa qui è la nostra giustizia?», si domanda un abitante. Un altro aggiunge: «Ma non esiste, io non darei neanche un centesimo».

Sul fronte economico, è importante distinguere le diverse cifre: i 780mila euro di provvisionali stabiliti dai giudici rappresentano un anticipo sui risarcimenti, mentre le richieste complessive delle parti civili sono state quantificate in circa 3,3 milioni di euro, con stime che superano i 3,5 milioni. Dei 780mila euro, 300mila risultano già versati, mentre restano da corrispondere circa 480mila euro, oltre alle spese legali. I legali dei familiari hanno confermato la disponibilità a valutare un accordo complessivo, ma finora non sarebbe arrivata alcuna proposta dalla controparte.