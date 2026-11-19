Congiuntura italiana: crescita ferma, inflazione in salita e Pmi in calo

Congiuntura italiana: crescita ferma, inflazione in salita e Pmi in calo

Crescita ferma, inflazione che sale e Pmi manifatturiero tornato in area recessiva: il quadro economico della congiuntura flash.

La crescita economica risulta ferma secondo la congiuntura flash diffusa dal centro studi di Confindustria. Il documento descrive un quadro in cui energia e inflazione continuano a pesare sulle prospettive di breve periodo, mentre la produzione industriale mostra segnali contrastanti.

Energia e inflazione sotto pressione

Secondo lo studio, i prezzi di petrolio e gas restano elevati, poco sotto i picchi registrati nel corso dell’anno, anche se il rischio di scarsità si è ridotto.

L’inflazione prosegue la sua salita e i rincari stanno ora passando anche ai beni non energetici. Nel terzo trimestre il Pil si è fermato.

Confindustria avverte che la Bce potrebbe aumentare ancora i tassi di interesse per contenere i prezzi. Una scelta del genere, osserva l’associazione, rallenterebbe consumi e investimenti.

Produzione petrolifera e industria

Nel Golfo la produzione di petrolio ha recuperato in parte: a ottobre è inferiore di 6 milioni di barili al giorno rispetto a febbraio, contro un calo di 15 a maggio.

Anche l’export è ripreso in parte.

L’industria manifatturiera, però, fatica. A settembre la produzione ha compensato la flessione di agosto, con un aumento del 1,2% dopo il calo dell’1,2%. Il terzo trimestre si è chiuso comunque in negativo, con una variazione di -0,4%. Per ottobre il Pmi manifatturiero è tornato in area recessiva.