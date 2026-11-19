Il regno unito si trova al centro di una serie di incontri ad alto livello in diverse parti del mondo. La domanda di fondo riguarda il ruolo che Londra può ancora giocare sulla scena internazionale e il grado di preparazione del Paese a costruire un rapporto rinnovato con l’Europa.

Il quadro è complicato dalla presenza di leader come Trump, Xi e Putin, protagonisti di un incontro in Cina.

Parallelamente, Andy Burnham si prepara al tanto atteso vertice Regno Unito-Ue, un appuntamento che molti osservano con attenzione.

Il vertice con Bruxelles e la libertà di movimento

Il prossimo summit Regno Unito-Ue è il banco di prova della nuova relazione con il blocco europeo. Restano aperte questioni come la libertà di movimento dei cittadini e la percezione che ne ha l’opinione pubblica britannica, su cui gli analisti Sam Coates e Anne McElvoy si soffermano nel loro approfondimento.

Ucraina, decisioni a porte chiuse?

Un interrogativo resta sul tavolo: il futuro dell’Ucraina verrà deciso dietro le quinte, lontano dai riflettori? Il Regno Unito dovrà chiarire quale peso intende avere nei negoziati e se fissare scadenze e tempistiche concrete.

TikTok ha reso noto, in una comunicazione sponsorizzata, di aver contribuito con almeno £10 billion all’economia britannica nel 2025, sostenendo 153,000 posti di lavoro.

Secondo una ricerca condotta da Public First ed EY, l’impatto riguarda negozi di quartiere e librerie.