Attraverso una lettera inviata a Repubblica, Vittorio Lauria ha deciso di prendere le distanze da Ciro Grillo, dopo le parole di quest’ultimo in Tv a Telenord di qualche giorno fa. I dettagli.

Ciro Grillo, le parole choc in Tv: la rabbia di Lauria

Hanno scatenato diverse polemiche le dichiarazioni di Ciro Grillo di qualche giorno fa in Tv a Telenord, in relazione alla vicenda giudiziaria che vede coinvolti il figlio di Beppe Grillo, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia.

Proprio Lauria ha deciso di intervenire inviando una lettera a Repubblica, prendendo le distanze da Ciro Grillo. Ricordiamo intanto che i quattro sono stati condannati in primo grado dal tribunale di Tempio Pausania per una vicenda di violenza sessuale avvenuta nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019, nella villa di Beppe Grillo a Porto Cervo.

Il procedimento è ora al vaglio della Corte d’Appello di Sassari e le condanne emesse in primo grado non sono definitive.

Ciro Grillo, lo sfogo in Tv. Poi la rabbia di Lauria: “Siamo diversi”

Vittorio Lauria, 26 anni, ha inviato una lettera a Repubblica al fine di chiarire la propria posizione dopo le parole di Ciro Grillo a Telenord.

Innanzitutto ha contestato l’idea che i quattro imputati possano essere considerati un blocco unico anche al di fuori dal processo. Lauria ha infatti rivendicato la necessità di esprimere una valutazione autonoma su una vicenda che lo riguarda direttamente. La circostanza che i quattro abbiano condiviso alcune strategie processuali non vuole dire infatti, secondo il 26enne, che debbano per forza condividere anche le iniziative e le dichiarazioni rilasciate al di fuori delle aule giudiziarie. Nel testo inviato a Repubblica, Lauria ha anche criticato la scelta del figlio del fondatore del M5s di affrontare la vicenda davanti alle telecamere, sostenendo che temi così delicati debbano essere trattati nelle sedi istituzionali competenti. A differenza di Ciro Grillo, Lauria sostiene di aver fiducia nell’operato della giustizia. Ha anche spiegato che le proprie ragioni sono state già esposte tramite l’atto di appello e che dovranno essere valutate dai giudici di secondo grado. Lauria ha ribadito la propria estraneità ai fatti e spera nell’assoluzione.