(Adnkronos) - Nuovo naufragio al largo di Lampedusa, dove un barchino di appena 7 metri si è ribaltato. In 50, tra cui diverse donne e minori, sono finiti in acqua e sono stati recuperati dai militari della Guardia costiera. All'appello mancherebbe, però, una bimba di 6 anni ivoriana, che viaggi...

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Nuovo naufragio al largo di Lampedusa, dove un barchino di appena 7 metri si è ribaltato. In 50, tra cui diverse donne e minori, sono finiti in acqua e sono stati recuperati dai militari della Guardia costiera. All’appello mancherebbe, però, una bimba di 6 anni ivoriana, che viaggiava con la madre. I naufraghi, che arrivano da Costa d’Avorio, Liberia, Gambia, Mali, Guinea-Bissau, sono sbarcati al molo Papa Francesco nella notte.

Ai soccorritori hanno riferito di essere partiti sabato scorso da Sfax, in Tunisia. Tutti sono stati condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove al momento si trovano 249 ospiti, compresa la mamma della piccola, assistita dagli psicologi. Oggi un centinaio di migranti lasceranno l’isola sul traghetto diretto a Porto Empedocle. A partire dalla mezzanotte sulla più grande delle Pelagie non si sono registrati altri approdi.

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