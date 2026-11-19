Dalla fama internazionale di icona della musica pop e simbolo del Latin lover a una delicata vicenda giudiziaria. Julio Iglesias è indagato in Spagna per presunti reati contro la libertà sessuale, lesioni e trattamenti degradanti, dopo la denuncia presentata da due ex dipendenti che raccontano di aver subito aggressioni e maltrattamenti nelle sue ville all’estero.

L’Audiencia Nacional ha avviato gli accertamenti, riaccendendo i riflettori sul cantante 83enne.

Julio Iglesias indagato in Spagna: le accuse delle due ex dipendenti

Julio Iglesias, 83 anni, è finito al centro di un’inchiesta in Spagna per presunti reati contro la libertà sessuale, lesioni e trattamenti degradanti. Come riportato dall’Ansa, il cantante è stato denunciato da due donne che in passato hanno lavorato per lui.

Si tratta di una collaboratrice domestica e di una fisioterapista, che riferiscono di aver subito presunte aggressioni sessuali e maltrattamenti nel 2021, durante il periodo di servizio nelle residenze dell’artista alle Bahamas e nella Repubblica Dominicana. Iglesias ha sempre respinto con decisione ogni addebito.

Il giudice istruttore dell’Audiencia Nacional, Antonio Pina, ha accolto una parte della querela e disposto l’audizione delle due ex dipendenti per il 3 febbraio 2027.

Le denuncianti, assistite dall’organizzazione Women’s Link Worldwide, hanno presentato diversi elementi a sostegno delle proprie dichiarazioni. Nell’ordinanza, il magistrato li definisce «un principio di prova dei fatti che giustifica l’avvio dell’indagine penale», precisando però che la decisione non costituisce una valutazione anticipata della loro attendibilità. Come riportato dall’Ansa, tra i materiali depositati compare anche una fotografia che documenterebbe un ematoma sul braccio di una delle donne, compatibile con una presa particolarmente violenta. Sulla coscia sarebbero inoltre visibili due segni riconducibili, secondo quanto riportato nella denuncia, a un morso durante un rapporto sessuale non consensuale.

Julio Iglesias, la prima denuncia archiviata e la seconda querela: come è partita l’indagine

Secondo la ricostruzione delle due ex lavoratrici, il cantante avrebbe sfruttato la propria posizione di potere e la loro condizione di fragilità per organizzare il reclutamento, il trasferimento e l’accoglienza nelle sue proprietà. Le donne descrivono un ambiente caratterizzato da continue intimidazioni e da modalità di impiego che avrebbero assunto i contorni di condizioni forzate e degradanti. Il giudice, tuttavia, ha escluso dal procedimento le contestazioni relative alla tratta di esseri umani e alla violazione dei diritti dei lavoratori.

Nel primo caso non sarebbero emersi elementi sufficienti a dimostrare un inganno durante l’assunzione; per il secondo, Pina ha evidenziato che le legislazioni delle Bahamas e della Repubblica Dominicana non contemplano una fattispecie equivalente a quella prevista dall’ordinamento spagnolo. Respinta anche la richiesta di concedere alle denuncianti lo status di testimoni protette, non essendo stati documentati rischi concreti per la loro incolumità. Resta invece possibile ampliare gli accertamenti alle due responsabili della gestione domestica delle ville, le cosiddette house manager, per verificare eventuali responsabilità. Il magistrato ritiene inoltre necessario esaminare integralmente le comunicazioni intercorse tra Iglesias e le ex dipendenti.

La vicenda giudiziaria ha attraversato diverse fasi prima di arrivare all’attuale apertura dell’indagine. Una prima denuncia, presentata a gennaio, era stata archiviata dai magistrati spagnoli, che avevano escluso la propria competenza a occuparsi di fatti avvenuti fuori dal territorio nazionale. In quell’occasione, Iglesias aveva definito le contestazioni «assolutamente false». Una seconda querela, depositata a settembre, ha portato la Procura a riconsiderare la questione della giurisdizione, consentendo così all’Audiencia Nacional di intervenire.