Il caso Diaco si sta allargando a macchia d’olio, non solo Ravagnani ma anche altre persone hanno lamentato comportamenti cosiddetti sbagliati da parte del conduttore che in Rai ha un ruolo di influenza notevole. Nel mirino anche un giovane ex concorrente del suo programma che proviene da una famiglia di persone famose che si sarebbe scontrato proprio con lui.

Pierluigi Diaco e le frasi pesanti: “non mi faccio mettere i piedi in testa da un ragazzino”

Il protagonista di questa vicenda ha infatti preso parte al programma in una delle edizioni passate ed avrebbe avuto una serie di battibecchi con il conduttore.

Egli racconta che inizialmente la presenza nel programma è stata piacevole ma con il passare delle puntate la situazione si fece sempre più opprimente.

Il tema centrale sarebbe stato, stando al suo racconto, un reel che avrebbe necessitato di revisione, ma trattandosi di un lavoro già dato per fatto il giovane si sarebbe rifiutato. E’ stato quindi allontanato dallo studio e messo successivamente in difficoltà con scenate davanti ad altre persone.

Il caso emblematico è una frase attribuita da lui allo stesso Diaco – “Ma stiamo scherzando? Non mi faccio mettere i piedi in testa da un ragazzino.

Ti prendo a calci in c**o” – almeno questo ha dichiarato il giovane al sito Fanpage.

Simona Ventura è intervenuta chiedendo al figlio di scusarsi perché Diaco è influente

Il giovane che ha fatto quelle dichiarazioni è Giacomo Bettarini, figlio di Simona Ventura, che ha partecipato in passato al programma.

Dopo quell’episodio, stando a quanto riporta DonnaPop.it, tramite Fabrizio Corona, con cui il giovane ha parlato di recente è emerso che sarebbe intervenuta la madre ovvero Simona Ventura. “Supersimo” avrebbe infatti spinto suo figlio a chiedere scusa.

Il motivo è l’influenza di Diaco in Rai, lei infatti avebbe rivolto al conduttore una frase molto importante: “Chiedi scusa a Diaco, lui è un uomo Rai di potere, bisogna leccargli il culo altrimenti non lavori più“.

Questa frase è stata attribuita da Corona a Simona Ventura, lei non ha mai ammesso di averla detta, si tratta quindi di un rumor. Rumor che comunque infiamma la già calda situazione che Diaco sta vivendo internamente al proprio programma dopo l’intervista a Ravagnani.