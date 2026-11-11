A oltre un mese dalla brutale aggressione subita a Roma, Davide Iacopini racconta per la prima volta il difficile risveglio e il vuoto di memoria che accompagna quanto accaduto. L’attore, rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto e aggredito da due ragazzi a bordo di una minicar, ha lasciato il San Camillo per iniziare la riabilitazione al Santa Lucia.

Intanto, proseguono gli accertamenti sulla vicenda che ha portato alla denuncia di due minorenni.

Due interventi neurochirurgici e un lungo percorso di cure: le condizioni di Davide Iacopini

Le conseguenze dell’aggressione sono state particolarmente gravi. Dopo essere stato travolto da una minicar mentre viaggiava sul monopattino, Iacopini era stato aggredito e aveva riportato seri traumi alla testa.

Trasportato d’urgenza al San Camillo di Roma, è stato inizialmente ricoverato in terapia intensiva e successivamente affidato alle cure del reparto di neurochirurgia, dove ha affrontato due delicati interventi. Il miglioramento delle sue condizioni ha permesso di proseguire le cure in un’altra struttura, ma la fase più impegnativa del recupero non può ancora considerarsi conclusa.

Come precisato dal San Camillo, «il percorso di cura non è ancora concluso e richiederà un ulteriore periodo di riabilitazione e monitoraggio specialistico».

Nel frattempo, prosegue la ricostruzione di quanto avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 ottobre nel quadrante romano di Monteverde. Le indagini dei carabinieri e della polizia locale hanno portato all’individuazione di due minorenni, di 16 e 17 anni, ritenuti coinvolti nelle aggressioni compiute a bordo di una minicar nera. La svolta investigativa è arrivata il 13 ottobre, quando una segnalazione ha permesso di individuare un veicolo compatibile con quello ricercato, riconoscibile anche per un adesivo raffigurante un cobra rosso applicato su un finestrino.

I due ragazzi, individuati rispettivamente come conducente e passeggero, sono stati denunciati: sul 17enne e sul 16enne pendono le accuse di tentato omicidio per l’episodio che ha coinvolto Iacopini e di lesioni per le aggressioni ai danni di altri passanti.

Davide Iacopini dopo l’aggressione: «Non sapevo di aver avuto un incidente», le prime parole dopo il ricovero

A poco più di un mese dalla violenta aggressione subita a Roma, Davide Iacopini rompe il silenzio e racconta le difficoltà legate al suo risveglio. L’attore, 42 anni, conosciuto per le interpretazioni in Diaz, Suburra e Maschi Veri, non conserva alcun ricordo di quanto accaduto la notte tra il 4 e il 5 ottobre. Dopo settimane di ricovero al San Camillo, martedì 10 novembre ha lasciato la struttura ospedaliera per raggiungere la Life – Santa Lucia Irccs, dove proseguirà le cure attraverso un programma di riabilitazione.

«Ma lo sa che non mi ricordo niente? Io neanche lo sapevo di aver avuto un incidente. Me lo hanno detto dopo», ha confidato al Messaggero, raccontando quanto sia difficile ricostruire una vicenda della quale non ricorda praticamente nulla.