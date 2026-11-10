Davide Iacopini lascia l'ospedale dopo l'aggressione: come sta e dove prosegu...

Davide Iacopini lascia l'ospedale dopo l'aggressione: come sta e dove prosegu...

Buone notizie per Davide Iacopini: dopo oltre un mese di ricovero e due delicati interventi neurochirurgici, l’attore ha lasciato l’ospedale San Camillo di Roma. Trasferito in una struttura specializzata, inizierà ora il percorso di riabilitazione dopo la violenta aggressione subita dalla cosiddetta banda della minicar.

L’aggressione della banda della minicar e le indagini sui due minorenni

La vicenda risale alla notte tra il 4 e il 5 ottobre, quando Iacopini si trovava a bordo del proprio monopattino nel quartiere romano di Monteverde. In quell’occasione sarebbe stato prima travolto da una minicar e successivamente aggredito da alcuni giovani. L’episodio è finito al centro dell’inchiesta sulla cosiddetta banda della minicar, gruppo ritenuto responsabile di diversi raid avvenuti tra Monteverde e Testaccio, ai danni di persone incontrate per strada.

Le indagini hanno portato all’individuazione di due ragazzi di 16 e 17 anni, denunciati e accusati, tra le altre contestazioni, di tentato omicidio in relazione all’aggressione dell’attore e di lesioni per gli episodi che avrebbero coinvolto altri cinque passanti. Il mezzo utilizzato durante i raid è stato sequestrato. Mentre la Procura per i minorenni prosegue gli accertamenti per ricostruire tutti i dettagli degli episodi contestati, per Davide Iacopini comincia una nuova fase, questa volta concentrata sul recupero dopo le gravi conseguenze fisiche dell’aggressione.

Davide Iacopini, l’importante annuncio dei medici dopo un mese di ricovero

A poco più di un mese dalla violenta aggressione subita nella Capitale, l’attore genovese, 42 anni, ha potuto lasciare l’ospedale San Camillo Forlanini di Roma, dove era ricoverato dal 6 ottobre. Nella giornata di martedì 10 novembre è stato trasferito presso la struttura Life – Santa Lucia Irccs, dove affronterà una nuova fase del percorso terapeutico, dedicata alla riabilitazione.

Durante la degenza, Iacopini ha affrontato due interventi neurochirurgici ed è stato seguito dalle équipe specialistiche dell’ospedale romano, prima nell’Unità operativa complessa di Shock e Trauma e successivamente in quella di Neurochirurgia. In una comunicazione ufficiale, come riportato da Roma Today, il San Camillo ha spiegato che «Il progressivo miglioramento delle sue condizioni cliniche ha consentito il trasferimento». I medici hanno tuttavia precisato che le cure non sono terminate: «Il percorso di cura non è ancora concluso e richiederà un ulteriore periodo di riabilitazione e monitoraggio specialistico». Per l’attore si apre dunque una fase importante del recupero, che prevede anche fisioterapia neuromotoria e controlli specialistici.