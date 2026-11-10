Nel novembre 2026 la Procura di Milano, guidata dal procuratore Marcello Viola, ha avanzato una richiesta formale di archiviazione per una serie di figure al centro di una delle indagini più seguite degli ultimi anni sulla urbanistica della città. Tra gli interessati vi sono il sindaco Giuseppe Sala, l’ex assessore Giancarlo Tancredi, l’architetto Stefano Boeri e il CEO di Coima, Manfredi Catella.

La decisione finale spetterà al giudice per le indagini preliminari (gip) nei prossimi mesi.

L’inchiesta, avviata nel, aveva inizio con fermate a domicilio, sequestri di documenti e numerosi interrogatori volti a far luce su presunti meccanismi di corruzione, induzione indebita, falsità e violazioni amministrative. Il nucleo dell’indagine ruotava attorno a progetti emblematici per la città: il Pirellino, lo Scalo Romana e il Bosco Navi-Gli, tutti accusati di essere stati gestiti tramite procedure semplificate e quindi potenzialmente illegittime.

Le sei misure cautelari annullate e le conseguenze giudiziarie

Durante l’estate del 2025 il tribunale del Riesame, con il successivo avallo della Cassazione, ha annullato sei misure cautelari applicate a diversi indagati, tra cui Sala, Boeri e Catella. Il provvedimento è stato basato sulla constatazione che non sussistevano elementi probatori sufficienti a sostenere le accuse di induzione indebita e di corruzione.

In particolare, la Cassazione ha precisato che i pagamenti effettuati da Coima per consulenze affidate all’architetto Alessandro Scandurra non hanno costituito una remunerazione illecita per un pubblico ufficiale, evidenziando l’assenza di indizi capaci di alimentare una tesi di sinallagma corruttivo.

Il giudice per le indagini preliminari aveva precedentemente disposto alcune custodie cautelari, ma queste sono state successivamente revocate dal Tribunale del Riesame. La decisione di archiviare la posizione di Sala, Tancredi, Boeri e Catella si fonda proprio su queste sentenze di epoca più recente, che hanno smontato le ipotesi di reato avanzate all’inizio dell’indagine.

Il caso del Pirellino: dal messaggio di Boeri alla chiusura

Il progetto del Pirellino, situato in via Pirelli 39, è stato uno dei punti nevralgici del fascicolo. Una delle prove più discusse è stata una chat scambiata il 21 giugno 2023, in cui l’architetto Boeri scriveva a Sala: “Ciao Beppe. Scusa il disturbo su un tema che mi riguarda come prof. Davvero non avrei voluto farlo ma domani ho conferimento in Commissione Paesaggio dopo due bocciature su Progetto Bosco Verticale Porta Nuova. … Scusa, ultima cosa crearti problemi ma prendilo come warning per domani. Ciao”. L’interlocuzione è stata interpretata come una potenziale pressione, ma le autorità hanno ritenuto che non vi fossero elementi concreti per configurare un reato di induzione indebita.

Il giudice ha quindi escluso l’accusa di induzione indebita nei confronti di Sala, rilevando che le indicazioni del gip e del Tribunale del Riesame avevano già evidenziato l’assenza di una prova probatoria idonea a sostenere l’accusa. Allo stesso modo, le ipotesi di falso e di corruzione sono state respinte per la mancanza di un legame dimostrabile tra le eventuali utilità offerte e l’esercizio della funzione pubblica.

Altri soggetti coinvolti e lo stato attuale delle indagini

Oltre ai quattro protagonisti principali, la Procura ha richiesto l’archiviazione anche per l’ex presidente della Commissione Paesaggio Giuseppe Marinoni e per l’ex componente Alessandro Scandurra. Anche il costruttore Andrea Bezziccheri, scarcerato nell’agosto 2025, e il manager Federico Pella sono stati inseriti nella lista di chiusura, così come diverse società, tra cui Coima stessa.

Nonostante la richiesta di archiviazione, le indagini sugli eventuali abusi edilizi rimangono aperte. In particolare, è ancora in corso il fascicolo riguardante l’ex dirigente comunale Giovanni Oggioni, arrestato a marzo 2025 con l’accusa di corruzione e depistaggio. Questi procedimenti potrebbero portare a ulteriori sviluppi, ma per ora la parte più mediatica dell’inchiesta è destinata a chiudersi, salvo la decisione finale del gip.

L’avvocato di Alessandro Scandurra, Giacomo Lunghini, ha commentato la richiesta di archiviazione sottolineando che «la Cassazione e il Tribunale del Riesame hanno già raso al suolo le premesse fattuali e giuridiche su cui la Procura aveva fondato le proprie indagini». Il provvedimento, quindi, appare come il coronamento di un percorso giudiziario che ha messo in evidenza le difficoltà nel provare un legame diretto tra le decisioni amministrative e presunti vantaggi economici.