Greta Thunberg a vertice Onu: "Le Cop sono circhi di greenwashing"

Antalya, 10 nov. (askanews) – L’attivista per il clima Greta Thunberg è ad Antalya, in Turchia, dove partecipa alla Cop31 dopo 5 anni di assenza dal vertice Onu. “Le Cop sono diventate dei circhi all’insegna del ‘greenwashing’. Questa è la realtà. Naturalmente, resta fondamentale fare tutto ciò che è in nostro potere, perché si tratta di un’opportunità per mobilitare le persone”.Il vertice sul clima arriva dopo un anno caratterizzato da ondate di caldo torrido in Europa, gravi incendi boschivi in Indonesia e inondazioni catastrofiche in Nepal, con il fenomeno meteorologico El Nino, eccezionalmente intenso, che ha alimentato un ulteriore caos climatico.

“Siamo qui, in qualità di attivisti, per spingere chi detiene il potere ad attuare concretamente ciò di cui si parla da decenni – ha aggiunto – I disastri climatici a cui abbiamo assistito di recente sono fenomeni rispetto ai quali gli scienziati e le persone che vivono in prima linea lanciano avvertimenti da decenni”.L’attivista ha poi attaccato la Turchia.

“Non possiamo chiudere gli occhi davanti al fatto che il Paese ospitante stia violando molti diritti umani fondamentali”, ha detto.