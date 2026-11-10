Harry: per i bambini social pericolosi ma prossima battaglia è l'IA

Bruxelles, 10 nov. (askanews) – Harry ha partecipato a una tavola rotonda a Bruxelles, al Parlamento europeo, sui pericoli che corrono oggi i bambini online, ed è intervenuto per chiedere maggior protezione soprattutto con i social media, mettendo in guardia sulla nuova sfida che pone il rapido sviluppo dell’IA.”Le conseguenze dei social media sono state avvertite da moltissime persone: nelle case, nelle scuole, in tutto il mondo.

E ora ci troviamo ad affrontare un’altra battaglia, quella con l’intelligenza artificiale”, ha affermato il Duca del Sussex. Aggiungendo: “Non mettete davanti ai nostri figli nulla che non mettereste davanti ai vostri. E lo dico perché la maggior parte di queste aziende non permette ai propri figli di usare i social media, perché conosce i pericoli.

Quindi, perché creare qualcosa di cui sapete che finirà per danneggiare i figli degli altri?”Quello di Harry è il primo viaggio all’estero da quando lui e la moglie Meghan Markle sono tornati a vivere nel Regno Unito con i due figli. Una visita, quella a Bruxelles, che arriva pochi giorni dopo che il padre della Duchessa, Thomas Markle, è stato incriminato per presunto possesso di immagini pedopornografiche,