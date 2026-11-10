Trappola in Italia, si ferma per aiutare un giovane tunisino ma viene rapinato dal branco

In provincia di Trapani un uomo si è fermato per prestare aiuto a un giovane tunisino in difficoltà ma in realtà era una trappola in quanto è stato poi rapinato dal branco.

A Trapani un uomo si è fermato per prestare aiuto a un giovane tunisino in difficoltà ma in realtà era una trappola in quanto è stato poi rapinato dal branco. I dettagli di quanto accaduto.

Trapani, si ferma per aiutare un giovane tunisino ma è una trappola: rapinato dal branco

Lo scorso 27 settembre a Contrada Latomie a Castelvetrano, in provincia di Trapani un giovane tunisino ha chiesto aiuto.

A fermarsi e a scendere dall’auto un uomo, senza sapere però che stava cadendo in una trappola ben orchestrata. Subito dopo essere sceso dal mezzo, l’uomo sarebbe stato accerchiato da altri sei stranieri, col volto coperto, e rapinato. La finta vittima, armata di coltello, gli avrebbe prima sferrato un pugno in faccia per poi appunto derubarlo di 125 euro e di un passeggino che si trovava nella sua auto, per poi fuggire in direzione del centro di accoglienza “La Locanda“.

Ecco cosa hanno portato le indagini.

Trapani, giovane rapinato dopo essersi fermato ad aiutare un tunisino: un arresto

Come detto lo scorso 27 di settembre in provincia di Trapani un uomo si è fermato per aiutare un giovane tunisino in difficoltà, ma in realtà era un trappola. L’uomo infatti, una volta sceso dall’auto, è stato rapinato da un branco di 6-7 stranieri. Ora i Carabinieri della stazione di Castelvetrano hanno eseguito l’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, emessa dal Gip su richiesta della Procura di Marsala, nei confronti di un tunisino di 18 anni residente a Castelvetrano, per i reati di rapina, lesioni personali e porto di armi od oggetti atti a offendere.

Secondo le indagini effettuare, sarebbe appunto stato lui il 27 settembre a rapinare e aggredire il ragazzo. I carabinieri hanno anche raccolto testimonianze e visionato tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Sono invece in fase di identificazione i complici del 18enne.