L'imputato confessa l'omicidio di Martina Carbonaro e rivela una notte di violenza tra messaggi minacciosi e rabbia incontrollata

Il 26 maggio 2025 la giovane di quattordici anni, Martina Carbonaro, è stata trovata senza vita in un casolare abbandonato nei pressi dello stadio di Afragola, nella provincia di Napoli. L’evento, avvenuto in un contesto di estrema vulnerabilità, ha subito innescato un’inchiesta penale che ha portato l’assessore Alessio Tucci, allora sedicenne, davanti al Tribunale di Napoli.

Il processo, che si svolge nell’aula 116 del Nuovo Palazzo di Giustizia, è caratterizzato da una forte tensione: le forze dell’ordine hanno garantito un alto livello di sicurezza e le parti hanno dovuto affrontare momenti di forte emozione, con i genitori di Martina che hanno più volte abbandonato la sede per il peso delle parole ascoltate.

La testimonianza di Alessio Tucci sulla notte del 26 maggio 2025

Durante il suo interrogatorio, l’imputato ha dichiarato di aver iniziato la serata con Martina intorno alle diciannove, percorrendo per lo meno tre luoghi diversi: una pineta, una via di Torino e, infine, il casolare. Ha raccontato di averla colpita per la prima volta in un corridoio, poi di averla sollevata e portata in una stanza dove l’ha percosse ancora una volta, prima di gettare il suo corpo a terra.

Alessio Tucci ha ammesso di non ricordare con chiarezza l’ultimo colpo, affermando “ho il buio” quando gli è stata chiesta la sequenza finale.

Le parole dell’imputato: rabbia, confusione e il “mostro” interiore

Nel corso dell’interrogatorio, l’accusato ha riferito di provare una “rabbia accumulata in quella giornata” e di sentirsi spinto da un “mostro dentro di me”. Ha dichiarato: “Perché ho ucciso Martina? Penso per rabbia, non è una giustificazione, vorrei capire anch’io”. L’uomo, ora ventenne, ha inoltre ricordato di aver abbracciato la vittima, gridato il suo nome e, non ricevendo risposta, di aver occultato il corpo prima di fuggire.

Messaggi minacciosi su WhatsApp e la gelosia che ha innescato il delitto

La Procura di Napoli Nord ha presentato in aula una serie di conversazioni su WhatsApp tra Martina e un suo amico, messaggi che, secondo gli inquirenti, avrebbero alimentato la gelosia di Tucci. Tra le frasi più inquietanti spiccano: “Il karma esiste, devi morire per amore” e “io vado dove sta questo e te lo uccido”. Tali messaggi, caratterizzati da toni intimidatori e riferimenti a coltelli, sono stati letti al giudice per dimostrare la dimensione minacciosa del rapporto digitale antecedente il delitto.

Reazioni dei genitori di Martina e la gestione dell’udienza

I genitori di Martina Carbonaro, Fiorenza Cossentino e Marcello Carbonaro, hanno vissuto momenti di forte dolore emotivo. La madre, Enza Cossentino, ha più volte lasciato l’aula urlando “Dovevi ucciderti anche tu dopo aver ucciso mia figlia”, mentre il padre, Marcello, ha urlato a Tucci: “Ti hanno premiato, vai a lavorare e mangi, questa non è giustizia”. Per evitare ulteriori scontri, la corte ha disposto che i parenti dell’imputato fossero sistemati in una sala sovrastante, al fine di ridurre i contatti diretti tra le due famiglie.

Il ritrovamento del corpo e le indagini successive

Il corpo di Martina è stato scoperto due giorni dopo il delitto, grazie a ricerche coordinate tra Carabinieri e la Polizia locale. Sorprendentemente, l’imputato ha partecipato alle operazioni di ricerca, contribuendo a localizzare i resti della ragazza. Dopo aver nascosto il cellulare della vittima nel bagno, l’accusato ha spento il dispositivo intorno alle venti e mezza, un gesto che gli inquirenti interpretano come un tentativo di cancellare le tracce digitali.

La prossima udienza è fissata per il 24 novembre, quando verranno ascoltati ulteriori testimoni, tra cui la criminologa Roberta Bruzzone e il padre della vittima. Il giudice dovrà valutare se le dichiarazioni di Alessio Tucci confermano la configurazione di omicidio volontario pluriaggravato o se emergeranno elementi attenuanti.