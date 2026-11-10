Il 10 novembre 2026 si è aperto il secondo grado di giudizio contro Giampiero Gualandi, ex comandante della Polizia locale di Anzola dell’Emilia, condannato in prima istanza all’ergastolo per l’omicidio volontario aggravato di Sofia Stefani. La vittima, vigilessa di 33 anni, era stata colpita il 16 maggio 2024 da un colpo di pistola sparato nell’ufficio del comandante, all’interno della sede di Anzola.

La difesa, rappresentata da Lorenzo Valgimigli e Claudio Benenati, ha sostenuto fin dall’inizio che lo sparo fosse accidentale, ma i giudici di primo grado hanno ritenuto la prova contraria sufficiente per una condanna.

Decisione della Corte d’assise d’appello di Bologna

Presieduta dal magistrato Domenico Stigliano, la Corte d’assise d’appello ha deliberato di non riaprire l’istruttoria, respingendo integralmente le cinque istanze di nuove perizie presentate dalla difesa.

L’accusa, affidata all’avvocato generale Ciro Cascone e al sostituto procuratore Massimiliano Rossi, ha rimarcato che non vi è alcun dubbio sulla volontà dell’imputato di uccidere la collega, chiedendo alla Corte di proseguire con la requisitoria. Il giudice ha così confermato la linea dell’accusa, mantenendo attiva la procedura per l’accertamento del dolo nella dinamica del delitto.

Le richieste di perizia respinte dalla difesa

Gli avvocati della difesa hanno chiesto cinque accertamenti specifici: una perizia balistica sull’arma, una perizia psichiatrica sullo stato mentale di Gualandi, una perizia genetica per verificare tracce di DNA, una perizia dattiloscopica sulla tenuta della scarpa dell’imputato e una perizia medico-legale sul ferimento. La Procura generale e le parti civili hanno opposto fermamente queste richieste, sostenendo che le analisi erano già state valutate in modo esaustivo dal primo grado e che ulteriori studi avrebbero solo prolungato inutilmente il procedimento.

Motivazioni della Corte per il rifiuto

Nel motivare la decisione, la Corte ha evidenziato che le perizie richieste non avrebbero potuto modificare la valutazione complessiva delle prove, già consolidate dalla ricostruzione fornita dall’accusa. In particolare, il magistrato ha sottolineato che il tempo di 202 secondi impiegato da Gualandi per chiamare il 118 dopo il sparo contraddice la sua dichiarazione di azione immediata, elemento ritenuto decisivo per dimostrare la mancanza di intento accidentale.

Elementi chiave della requisitoria dell’accusa

Durante la requisitoria, l’accusa ha puntato su diversi fatti determinanti: Gualandi avrebbe prelevato la pistola dall’armadietto blindato «senza alcuna ragione di servizio», con il caricatore già inserito, un elemento incompatibile con la versione difensiva secondo cui l’arma fosse stata presa per pulirla. Inoltre, la difesa aveva promesso a Stefani la nomina a vicecomandante qualora Gualandi fosse tornato al comando, una promessa interpretata dal giudice di primo grado come forma di manipolazione. L’avvocato Cascone ha affermato che Gualandi «aveva molto da perdere» e che la sua storia era stata «preparata» e poi smentita dalle prove.

Reazioni delle parti civili e familiari

In aula erano presenti i genitori della vittima, Bruno Stefani e Angela Querzè. La madre ha definito l’uccisione un femminicidio, denunciando una doppia manipolazione sia sul piano lavorativo sia su quello personale. Il sindaco di Anzola, Paolo Iovino, ha rappresentato il Comune, parte civile del processo. La requisitoria dell’accusa continuerà il 19 novembre, data in cui saranno ascoltati anche gli avvocati delle parti civili; la difesa presenterà le proprie argomentazioni il 10 dicembre, con la possibilità di una sentenza d’appello subito dopo.