Il Nikkei 225 supera i 60.000 punti e cresce del 3,13% grazie al tech e al ribasso del petrolio, mentre lo yen rimane stabile.

La contrattazione di apertura a Tokyo ha mostrato una marcia in più per il mercato azionario giapponese. Il Nikkei 225 ha registrato un balzo del 3,13%, superando la soglia simbolica dei 60.000 punti. Questo slancio è avvenuto in concomitanza con un calo del prezzo del petrolio, che ha favorito gli investitori alla ricerca di asset meno costosi.

Nel frattempo, la valuta nipponica è rimasta praticamente invariata: lo yen si è mantenuto poco sopra i 158 yen per dollaro e attorno ai 177,30 yen per euro. La stabilità del tasso di cambio ha contribuito a creare un quadro di fiducia, mentre gli operatori hanno monitorato da vicino le evoluzioni dei mercati tecnologici e dei semiconduttori.

Il Nikkei 225 supera i 60.000 punti: cause del rialzo

Il principale motore del rialzo è stato il ritorno di fiducia nei settori technology e semiconduttori. Dopo una settimana di forti ribassi, le azioni di aziende legate a questi comparti hanno registrato una netta inversione di tendenza, spingendo il indice di riferimento ai livelli più alti degli ultimi mesi.

Parallelamente, il prezzo del Brent è sceso dell’1,6%, attestandosi a 96,7 dollari al barile, il che ha ridotto le pressioni inflazionistiche sui costi operativi delle imprese.

Movimenti correlati sui mercati asiatici

Il dinamismo di Tokyo non è stato un caso isolato: le borse di tutta l’Asia hanno mostrato segnali di ripresa. Taiwan ha guidato i guadagni grazie a misure adottate dalle autorità locali per ristabilire la fiducia degli investitori, mentre Shenzhen è rimasto quasi stabile con una variazione dello 0,05%. Hong Kong ha registrato un lieve +0,25%, Seul ha subito una contrazione dello -0,93%, e Mumbai è rimasta sostanzialmente invariata. A Sydney, invece, i risultati sono stati leggermente positivi (+0,2%).

Il caso Nvidia e le tensioni geopolitiche

Un episodio di rilievo ha avuto eco nei mercati: il Cda di Nvidia ha avviato un’indagine su presunti tentativi di spionaggio straniero contro il CEO Jensen Huang. Huang ha riconosciuto di aver intrattenuto una relazione con una donna descritta da fonti come una possibile spia cinese, alimentando le preoccupazioni su un rischio geopolitico crescente nel settore dell’intelligenza artificiale.

Impatto su valute, obbligazioni e commodity

Oltre al movimento dell’indice, gli investitori hanno osservato attentamente i rendimenti obbligazionari: il titolo di Stato decennale giapponese offre un rendimento del 2,67%, mentre quello cinese registra l’1,59%. La stabilità dello yen ha mantenuto quasi invariato il tasso di cambio con l’euro (+0,13%) e con la valuta cinese (+0,22%). Il ribasso del petrolio contribuisce a contenere le pressioni sui costi energetici, rendendo più attraenti gli investimenti in equities tecnologiche rispetto alle commodity.

La combinazione di un settore tecnologico in ripresa, un calo dei prezzi del petrolio e valute stabili ha generato un ambiente favorevole per gli acquisti di azioni giapponesi, spingendo il Nikkei 225 oltre la soglia dei 60.000 punti. Gli operatori di mercato continueranno a monitorare sia i dati macroeconomici asiatici sia le eventuali ripercussioni delle tensioni geopolitiche legate a Nvidia e all’IA.