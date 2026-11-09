Dl Bollette, taglio ai costi dell'elettricità da gennaio: la misura per famiglie e imprese

(Adnkronos) – Via libera del Consiglio dei ministri al dl Bollette con disposizioni urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas. Attraverso un meccanismo di rimborso di una quota dei costi del gas naturale utilizzato per la produzione termoelettrica, il dl mira a una riduzione temporanea del costo dell’energia per famiglie e imprese.

Ma per “i benefici importanti” che il governo si aspetta, “ci vorrà del tempo” avverte la premier Giorgia Meloni.

Il testo modifica il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49. L’obiettivo è rafforzare l’efficacia delle misure di contenimento dei costi dell’energia a beneficio dei clienti finali, in coerenza con il quadro europeo in materia di aiuti di Stato e di vigilanza sul mercato all’ingrosso.

Per l’energia elettrica, il decreto modifica i due meccanismi di rimborso già previsti in favore degli impianti termoelettrici alimentati a gas, che riducono il costo del combustibile e i cui effetti si riflettono, attraverso offerte più competitive sul mercato all’ingrosso, sulle bollette dei clienti finali. Con il primo, a decorrere dal 1° gennaio 2027, ulteriori componenti della tariffa di trasporto del gas naturale sono incluse fra gli oneri rimborsati agli impianti termoelettrici alimentati da gas naturale o da gas derivati.

Il rimborso è coperto mediante componenti applicate ai prelievi di energia elettrica, secondo le modalità definite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Il secondo meccanismo prevede un rimborso aggiuntivo ai produttori termoelettrici, di importo definito dall’ARERA, che il decreto limita a un periodo non superiore a diciotto mesi. Il costo del meccanismo è coperto mediante corrispettivi, definiti dall’ARERA, applicati ai soggetti responsabili del bilanciamento in proporzione all’energia elettrica prelevata.

Si stima che, per i consumi del 2027, questo meccanismo produca risparmi sulla bolletta elettrica: di circa 280 euro per una piccola impresa artigiana tipo, con consumi di 40 megawattora annui; di circa 210.000 euro per una grande impresa del settore alimentare, con consumi di 30.000 megawattora annui; di circa 520.000 euro per un’impresa energivora con una quota significativa di autoproduzione e consumi di 40.000 megawattora annui.

Inoltre, anche in attuazione delle norme europee in materia, l’ARERA adotterà linee guida con i criteri per valutare le condotte di trattenimento economico di capacità degli operatori del mercato all’ingrosso e le pratiche abusive, con l’obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, rafforzare la concorrenza e favorire il trasferimento nei prezzi di offerta della valorizzazione dei costi variabili delle fonti rinnovabili non programmabili, a beneficio dei consumatori finali. Per il gas naturale, il decreto prevede che l’ARERA definisca le modalità di riduzione, per il 2027, degli oneri di sistema applicati ai clienti finali, nei limiti delle risorse a tal fine destinate.

Il Consiglio dei ministri, sempre su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato anche un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per garantire la continuità di interventi e attività amministrative nel settore delle infrastrutture e dei trasporti nonché di società pubbliche, si legge nella nota del Cdm. Il provvedimento assicura la continuità del finanziamento delle opere già avviate e il tempestivo utilizzo delle risorse disponibili, per rispettare i cronoprogrammi e dare certezza alle imprese del settore. Di seguito le principali innovazioni.

Finanza di progetto: è aggiornata la disciplina dell’affidamento in concessione mediante finanza di progetto prevista dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), rafforzando le garanzie di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento. Le proposte, private o sollecitate dall’ente concedente, sono poste a base di procedure competitive aggiudicate secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ed è assicurata la continuità dei procedimenti in corso.

Settore autostradale: per la sicurezza della Tangenziale di Napoli e la gestione delle emergenze nelle aree urbane adiacenti è istituito un presidio dei vigili del fuoco nella località Astroni. Per le autostrade A24 e A25 sono rafforzati i compiti del Commissario straordinario per la messa in sicurezza delle due tratte. Fino al 31 agosto 2027, il Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera di Genova (ponte Morandi) assume le determinazioni necessarie per lo svincolo di Fontanabuona sull’autostrada A12.

Settore ferroviario e logistica: sono rafforzate le risorse per il completamento degli interventi ferroviari, anche a fronte dell’aumento dei costi dei materiali. Il tratto che completa l’Anello ferroviario di Palermo, fino alla nuova stazione Politeama, diventa infrastruttura ferroviaria nazionale ed è trasferito al gestore della rete. Sono previste inoltre misure per la Ferrovia Circumetnea e per il Consorzio per la Zona agricolo-industriale di Verona.

Settori aeroportuale e portuale: per il 2026, a fronte dell’eccezionale aumento dei costi del carburante, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile può concorrere agli oneri della continuità territoriale aerea della Sardegna. È finanziato un nuovo deposito di gas naturale liquefatto e di Bio-GNL a Bergeggi, nell’area portuale di Vado Ligure, e il porto di Gallipoli entra nella circoscrizione dell’Autorità di sistema portuale competente per Taranto.

Trasporto lacuale e impianti a fune: sono aggiornate le norme sulla gestione governativa della navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como. Il Commissario straordinario per le funivie di Savona, il cui incarico è prorogato fino al 31 dicembre 2027, curerà anche gli interventi sulla stazione funiviaria “San Giuseppe” di Cairo Montenotte. Laguna di Venezia: è garantita la continuità della gestione e della manutenzione del sistema MOSE. Per tutelare l’ecosistema e il patrimonio della laguna e garantire condizioni uniformi di concorrenza fra i servizi di trasporto non di linea, non vi sono consentiti la locazione di imbarcazioni da diporto con comandante designato dal locatario e il noleggio per itinerario concordato.

Concessioni demaniali: per adeguare l’ordinamento agli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla direttiva 2006/123/CE, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Tavolo di monitoraggio, con la partecipazione di Regioni e Comuni, che definisce i criteri per rilevare la scarsità della risorsa naturale disponibile e ne verifica gli esiti.

Politiche per la casa: gli enti proprietari possono aderire su base volontaria al Fondo del Piano Casa a copertura del rischio di morosità incolpevole, impegnandosi ad alimentarlo. È incrementata per il 2027 la dotazione del Fondo destinato ai genitori separati. Occupazioni abusive: quando un ente pubblico acquisisce un immobile privato occupato abusivamente, l’acquisizione non può attribuire agli occupanti alcun diritto sull’immobile, neppure per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, compresi associazioni, cooperative ed enti del Terzo settore. La precedente occupazione non può costituire titolo o criterio di priorità per l’assegnazione degli alloggi popolari, e gli atti adottati in violazione dei divieti sono nulli.

Società pubbliche: il decreto interviene su AMCO S.p.a. e su Bancoposta. Per AMCO, società partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze e attiva nel recupero dei crediti deteriorati, è prorogata al 30 marzo 2027 la deroga alle norme di contenimento della spesa previste per i soggetti inclusi nell’elenco ISTAT. Per Bancoposta, il decreto integra l’elenco delle attività con la possibilità di assumere partecipazioni in imprese del settore finanziario e in imprese di assicurazione, di riassicurazione, nonché in imprese di investimento e in società di gestione del risparmio, oltre alla possibilità di assumere partecipazioni in istituti di moneta elettronica. Al contempo, viene espressamente esclusa la possibilità che tra le attività di Bancoposta vi sia la detenzione di partecipazioni di controllo in banche e in intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Sono introdotte disposizioni che assicurano un adeguato presidio, anche in termini di vigilanza, coordinata dalla Banca d’Italia.

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