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Gemmato: "Accesso a terapie principio ispiratore del Testo unico"

Gemmato: "Accesso a terapie principio ispiratore del Testo unico"

(Adnkronos) - "Il principio ispiratore del Testo unico sulla legislazione farmaceutica è l’accesso al farmaco da parte dei cittadini, degli ultimi, degli indifesi, delle persone pluripatologiche. Vogliamo garantire sicurezza nell’accesso al farmaco al di là della provenienza geografica, del c...

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(Adnkronos) – “Il principio ispiratore del Testo unico sulla legislazione farmaceutica è l’accesso al farmaco da parte dei cittadini, degli ultimi, degli indifesi, delle persone pluripatologiche. Vogliamo garantire sicurezza nell’accesso al farmaco al di là della provenienza geografica, del censo e della cultura”. Lo ha detto Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, intervenendo all’incontro ‘Il futuro della legislazione farmaceutica: una visione di sistema’, organizzato da Nuove Reti a Roma.

Al centro dell’evento il Testo unico sulla legislazione farmaceutica: la governance della spesa farmaceutica, l’integrazione dei sistemi informativi sanitari, la competitività industriale, il ruolo della farmacia di prossimità e l’accesso equo alle terapie. 

“Cerchiamo di far aderire il cittadino alla terapia. Questo è uno straordinario volano di compliance e di aderenza terapeutica, che si concretizza in una migliore cura e in un risparmio per il Servizio sanitario nazionale pubblico, perché un cittadino che aderisce meglio alla terapia si ammala meno e quindi fa risparmiare le casse dello Stato” ha aggiunto.

“Insieme a questo c’è la messa in sicurezza di un’importante filiera quale quella farmaceutica. Negli ultimi tre anni è diventata la prima in Europa, superando abbondantemente la Germania, e fattura 74 miliardi di euro, di cui 69,2 destinati all’export. È quindi un importante contributo anche alla nostra bilancia delle esportazioni”. 

“C’è poi una visione geopolitica e strategica nella produzione dei principi attivi farmacologici, attualmente prodotti per l’80% in Cina e India.

Ci dobbiamo riappropriare della grande tradizione chimico-farmaceutica di base che fu dell’Italia degli anni Ottanta, proprio perché ha un’importanza di cura, ma anche geopolitica e strategica. Tutto questo viene compendiato all’interno del Testo unico sulla legislazione farmaceutica declinando lo straordinario riformismo del governo Meloni che, con cinque anni di stabilità, è stato un volano di innovazione e rinnovamento” ha poi concluso. 

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