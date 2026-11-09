Crolla (AmCham): tutte le forze in Parlamento convergano su MilanoAI

Milano, 9 nov. (askanews) – “Abbiamo fatto un lavoro partito già da luglio, prima ancora che i vari laboratori di frontiera internazionale e americani denunciassero i rischi che un’AI non governata poteva procurare e siamo arrivati a firmare un manifesto con tutte le associazioni imprenditoriali di Milano, tutte le università di Milano e tutte le istituzioni. Quindi Milano è pronta per ospitare un pilastro cosiddetto delle Nazioni Unite che punti a validare e verificare la misurazione dell’impatto dell’AI anche da un punto di vista etico”, afferma Simone Crolla, Consigliere Delegato di AmCham Italy.Il Comitato Promotore MilanoAI ha presentato oggi alle istituzioni la candidatura di Milano a sede di un nuovo pilastro delle Nazioni Unite dedicato alla valutazione indipendente e alla governance etica dell’intelligenza artificiale.

“Ci aspettiamo assolutamente che da domani in Parlamento si apra una discussione, che le forze, sia di maggioranza che di opposizione, convergano su una mozione che impegna il Governo a proporre la candidatura dell’Italia e quindi di Milano per ospitare questo pilastro Onu che è tutto da scrivere e quindi partiamo con largo anticipo sapendo che però c’è una competizione globale di altri Stati che vorrebbero naturalmente ospitare una organizzazione del genere”, ha aggiunto.