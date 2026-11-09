Pianista precipitato e disperso in mare per nove ore, poi il ritrovamento miracoloso vicino all'isola di Catalina: cosa gli ha permesso di sopravvivere.

Una caduta fuoribordo che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia si è conclusa con un incredibile salvataggio nell’Oceano Pacifico. Un pianista di 37 anni, membro dell’equipaggio di una nave da crociera della Royal Caribbean, è riuscito a sopravvivere per oltre nove ore in mare aperto, prima di essere individuato casualmente da due pescatori.

Il ritrovamento vicino all’isola di Catalina: il pianista recuperato da due pescatori

L’uomo è stato avvistato nella giornata di venerdì a circa 32 chilometri dalla costa della California, nelle vicinanze dell’isola di Catalina. Secondo le prime ricostruzioni, il musicista sarebbe finito in mare dalla nave sulla quale prestava servizio, rimanendo in balia delle onde per almeno nove ore.

A individuarlo sono stati due uomini che si trovavano nella zona per una battuta di pesca al marlin. Accortisi della presenza di una persona in acqua, i pescatori si sono immediatamente avvicinati per recuperarla, portando il trentasettenne a bordo della propria imbarcazione e chiedendo l’intervento dei soccorsi.

Alle operazioni ha successivamente partecipato una squadra di bagnini di Newport Beach, che ha preso in carico il naufrago e organizzato il trasferimento in ospedale.

Le sue condizioni hanno richiesto il ricovero, ma le prime informazioni diffuse dalla Guardia Costiera statunitense sono rassicuranti. Le autorità marittime hanno comunque avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e capire come sia stato possibile che il dipendente della compagnia sia caduto fuoribordo senza essere immediatamente individuato.

Super El Niño e acqua a 24 gradi: perché il 37enne è riuscito a sopravvivere

A rendere possibile una permanenza così prolungata nell’oceano potrebbero essere state le condizioni climatiche particolarmente favorevoli. A parlarne è stato Sean Norton, uno dei due pescatori intervenuti nel salvataggio, che ha raccontato alla Cbs come la temperatura dell’acqua abbia probabilmente avuto un ruolo determinante. «Ci troviamo in un anno caratterizzato da un eccezionale fenomeno “super El Niño”. Quest’uomo è rimasto in acqua probabilmente per 10 ore, ma la temperatura dell’acqua era di circa 24 gradi (76 gradi Fahrenheit)», ha spiegato. Il soccorritore ha poi aggiunto: «In un’annata diversa, non ce l’avrebbe mai fatta». Le temperature relativamente miti avrebbero dunque contribuito a ridurre il rischio di ipotermia, aumentando le possibilità di sopravvivenza del musicista.

Sulla vicenda è intervenuta anche Royal Caribbean, che ha confermato la propria vicinanza al dipendente attraverso una dichiarazione ufficiale. «Stiamo fornendo supporto e assistenza al nostro membro dell’equipaggio in questo momento difficile. Nel rispetto della privacy del nostro dipendente, non rilasceremo ulteriori dettagli», ha comunicato la compagnia.