I sei volontari italiani sono stati fermati mentre aiutavano i contadini palestinesi nella raccolta delle olive. Marco Cola e Giorgia Lombardi raccontano le violenze e le umiliazioni durante la detenzione.

Sei italiani arrestati in Cisgiordania mentre aiutavano i contadini palestinesi nella raccolta delle olive sono stati rimpatriati dopo l’espulsione da Israele. Una volta tornati in patria, hanno denunciato presunte violenze fisiche e psicologiche durante la detenzione, raccontando perquisizioni, minacce e umiliazioni. La vicenda ha acceso lo scontro politico in Italia, con la richiesta di chiarimenti e l’ipotesi di un’indagine sulle condotte delle autorità israeliane.

Attivisti italiani arrestati in Cisgiordania, sei rimpatriati: le testimonianze sulle violenze subite

I sei cittadini italiani fermati venerdì dalle autorità israeliane in Cisgiordania sono tornati in Italia dopo essere stati espulsi. Si trovavano nel villaggio di Kafr Ni’ma, nei pressi di Ramallah, per affiancare i contadini palestinesi durante la raccolta delle olive, insieme ad altri volontari internazionali.

Tra i rimpatriati figurano Giorgia Lombardi, consigliera comunale di La Spezia e componente del Consiglio nazionale di Europa Verde, Lorenzo Diofili, i due attivisti bresciani Paula Jesus e Marco Cola, oltre ad Aurora Valentini e Cosimo Dondini. Il gruppo è rientrato con un volo proveniente da Israele, atterrato all’aeroporto di Venezia alle 9:30. Complessivamente sono 14 gli attivisti stranieri destinatari del provvedimento di espulsione.

Una volta libera, Lombardi ha raccontato le difficoltà affrontate durante la detenzione, senza nascondere la preoccupazione per chi è rimasto in carcere: «Siamo in Italia, stiamo ‘bene’ e siamo salvi, ma la preoccupazione è per le persone palestinesi ancora in prigione e alle quali non verranno risparmiate violenze. Sono due notti che non dormo, le violenze psicologiche e fisiche sono state tante». La consigliera ha inoltre ribadito di non voler interrompere il proprio impegno a sostegno della popolazione palestinese: «Questi giorni, per noi, sono stati difficili e spaventosi, ma sono stati solo due e abbiamo il privilegio del nostro essere occidentali». Ha quindi aggiunto: «Non ho alcuna intenzione di interrompere la lotta per la libertà e la giustizia in Palestina».

Marco Cola racconta il fermo: perquisizioni, minacce e privazione del sonno

Tra le testimonianze più dure c’è quella di Marco Cola, che ha descritto le condizioni in cui sarebbero stati trattenuti gli attivisti italiani. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, il volontario ha riferito di essere stato sottoposto a controlli personali, interrogatori e umiliazioni, senza poter consultare un legale: «Ci hanno perquisiti, interrogati, scannerizzati e denudati, senza mai darci la possibilità di parlare con un avvocato». Secondo il suo racconto, durante la permanenza nel centro di detenzione dell’aeroporto Ben Gurion sarebbero stati svegliati ripetutamente, con le luci sempre accese e rumori continui. «Ogni venti minuti venivano a svegliarti, con le luci sempre accese, rumori, insulti e derisioni», ha spiegato, aggiungendo che inizialmente sarebbero rimasti senza acqua e senza cibo. Cola ha inoltre denunciato di essere stato colpito con calci e pugni, mentre i proprietari palestinesi dei terreni sarebbero stati vittime di aggressioni ancora più gravi. L’attivista ha ricostruito anche quanto sarebbe accaduto nei campi, dove il gruppo si era recato per sostenere gli agricoltori: «Dopo pochi minuti che ci trovavamo nei campi palestinesi è arrivata una decina di coloni armati fino al collo, con fucili, pistole e coltelli. Subito dopo sono arrivati l’esercito e la polizia». I volontari sarebbero stati successivamente trasferiti prima in commissariato e poi in carcere.

La vicenda ha provocato immediate reazioni politiche in Italia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva assicurato che il governo stava seguendo la situazione, precisando che gli italiani «non hanno fatto nulla, erano soltanto lì a fare attività agricola nella raccolta delle olive». Di tutt’altro tono le dichiarazioni di Angelo Bonelli e Luana Zanella, esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra, che hanno denunciato il trattamento riservato ai volontari e chiesto l’apertura di un’indagine da parte della Procura di Roma, affinché venga valutata anche l’eventuale ipotesi di tortura.

Nel frattempo, secondo quanto riportato dal Times of Israel, la polizia israeliana avrebbe motivato gli arresti con l’accusa di turbamento dell’ordine pubblico, sostenendo che alcuni degli stranieri intendessero promuovere campagne mediatiche contro Israele e sostenessero il movimento BDS. Le indagini sui tre palestinesi fermati insieme ai volontari risultavano ancora in corso.