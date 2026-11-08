Due tredicenni sono stati incriminati dagli agenti dell'ufficio dello sceriffo della contea di Columbia: avrebbero agito intenzionalmente

Si ritiene che intenzionalmente causato la perdita di controllo di un’attrazione alla fiera autunnale della contea di Culumbia, nello stato di New York, e per questo sono stati identificati ed icriminati. Si tratta di due tredicenni saliti su una giostra creando momenti di panico sia per chi si trovava su di essa che per i genitori a terra.

Tredicenni mandano la giostra fuori controllo: paura e feriti

Momenti di paura in un luna park statunitense allestito in occasione di una fiera di paese. Dove una giostra è stata mandata fuori controllo del gesto sconsiderato di alcuni adolescenti, il tutto dopo che era stato raccomandato loro di non afferrarsi a vicenda mentre l’attrazione era in movimento.

I giovanissimi, nonostante l’avvertimento, lo hanno fatto ugualmente allo scopo di darsi la spinta e guadagnare velocità durante la rotazione, ma in questo modo hanno creato il caos. La giostra a dondolo che fa roteare i partecipanti e sulla quale erano seduti diversi giovani e bambini, è divenuta man mano sempre più instabile scaraventando i seggiolini in varie direzioni.

Giostra fuori controllo in Usa: accusati due tredicenni

Una madre, i cui figli si trovavano sull’attrazione, ha girato un video che mostra due persone tenersi l’una all’altra, ognuna su un’altalena diversa. Un gesto che ha avuto conseguenze: una rimasta ferita dall’impatto delle altalene è stata portata via in ambulanza e anche due bambini sono stati curati per ferite lievi. Il video, una prova che le autorità hanno acquisito, è stato diffuso da News 12: un portavoce delle forze dell’ordine locali ha dichiarato che ai tredicenni sono stati consegnati dei documenti che descrivevano le accuse a loro carico e hanno potuto andare via con i genitori: sono dunque stati incriminati per il gesto.