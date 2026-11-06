Un drammatico incidente aereo si è verificato in Germania, dove un piccolo velivolo è precipitato sulla trafficata autostrada A2, provocando la morte di due persone. L’impatto ha innescato un violento incendio, con fiamme e una densa colonna di fumo visibili dalla carreggiata.

Aereo precipita su un’autostrada in Germania: la dinamica dello schianto e le prime indagini

Secondo i dati di tracciamento di FlightRadar, si tratterebbe di un aereo biposto, registrato a un’associazione di volo sportivo con sede a Kropp. Il decollo sarebbe avvenuto dall’aerodromo del club, a Schleswig, alle 12:33: dopo aver effettuato una virata in aria, il mezzo avrebbe perso quota fino a precipitare sull’autostrada.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la circolazione in direzione Hannover è stata interrotta per diverse ore.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze, squadre di soccorso dei centri vicini e assistenti spirituali per l’emergenza. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dello schianto.

Aereo precipita su un’autostrada in Germania: due morti

Tragedia in Germania, dove un piccolo aereo è precipitato sulla trafficata autostrada A2, nei pressi di Burg e Krähenberge, poco prima delle 15.

L’impatto ha provocato un violento incendio, con alte colonne di fumo e fiamme che si sono levate dal velivolo, riprese anche dagli automobilisti di passaggio. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno recuperato i corpi senza vita di due persone rimaste intrappolate tra i rottami. La polizia ha confermato che nessun altro veicolo è stato coinvolto direttamente nell’incidente.

A fornire una prima ricostruzione è stato Stefan Brodtrück, portavoce dell’ispettorato di polizia, che ha dichiarato al quotidiano tedesco Bild: «L’aereo ha preso fuoco durante lo schianto. Secondo le informazioni attuali, due occupanti sono stati recuperati morti dai soccorritori». Le immagini diffuse dopo l’incidente mostrano il velivolo, bianco e rosso, completamente avvolto dalle fiamme e successivamente raggiunto dalle squadre di emergenza. Sulla carreggiata è rimasta parte della coda, mentre altri frammenti si sono sparsi lungo la scarpata.