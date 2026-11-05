Tragedia negli Stati Uniti, a Miami, in Florida dove un elicottero si è schiantato nella baia di Biscayne: il bilancio è di un morto e di due feriti.

Tragedia negli Stati Uniti, a Miami, in Florida dove un elicottero si è schiantato nella baia di Biscayne: il bilancio è di un morto e di due feriti. I dettagli del drammatico incidente.

Miami, elicottero precipita in una baia: soccorsi in azione

Drammatico incidente negli Stati Uniti, precisamente a Miami, nello Stato della Florida, dove un elicottero è precipitato schiantandosi nella baia si Biscayne.

L’incidente si è verificato nella giornata di ieri, mercoledì 4 novembre 2026, con l’ufficio dello sceriffo che ha fatto sapere che l’elicottero Robinson R44 II è precipitato nella tarda mattinata nei pressi del Bill Baggs State Park, al largo di Key Biscayne, mentre era in volo per scattare foto ad alcune imbarcazioni. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, oltre alla Guardia Costiera anche i vigili del fuoco di diverse agenzie locali.

Si indaga per capire le cause che hanno portato il velivolo a schiantarsi al suolo.

Tragedia a Miami, elicottero precipita in una baia: ci sono morti e feriti

Come abbiamo visto, nella giornata di ieri, mercoledì 4 novembre 2026, un elicottero è precipitato nella baia di Bscayne, nei pressi di Miami, in Florida.

Il bilancio è di un morto e due feriti gravi. Lo sceriffo Rosie Cordero-Stutz ha fatto sapere nel corso di una conferenza stampa che i due sopravvissuti sono stati trasportati in un centro traumatologico nelle vicinanze in condizioni critiche, ma stabili. Al momento non sono chiare le cause che hanno portato l’elicottero a schiantarsi, sono ancora in corso tutte le indagini al fine di stabilire con esattezza che cosa sia successo nel pomeriggio di ieri. Il luogo dove è avvenuto l’incidente è stato immediatamente perimetrato dalle forze dell’ordine al fine di consentire le operazioni di messa in sicurezza del relitto e di scongiurare sversamenti di carburante negli ecosistemi protetti della baia. Fondamentali per capire cosa sia successo saranno le testimonianze dei due sopravvissuti.