Formula 1 in lutto, morto l'ex campione del mondo dopo una breve malattia

Lutto nel mondo della Formula 1 per la scomparsa di Alan Jones, uno dei protagonisti della storia del motorsport. L’ex pilota australiano, campione del mondo nel 1980 con la Williams, è morto il 5 novembre dopo una breve malattia.

La carriera in Formula 1 di Alan Jones e il trionfo mondiale con la Williams

Nato a Melbourne, Jones si trasferì in Europa nel 1970 per iniziare il proprio percorso nelle competizioni automobilistiche, entrando nella scuderia di Formula 3 GRD. Il debutto in Formula 1 arrivò nel 1975 con la Hesketh, mentre la prima affermazione nella categoria regina risale al 1977, quando vinse il Gran Premio d’Austria.

L’anno successivo entrò nella Williams, squadra con cui avrebbe raggiunto i risultati più importanti della sua carriera. Con la scuderia britannica conquistò cinque successi, imponendosi in Argentina, Francia, Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti. A questi si aggiunsero altri cinque piazzamenti sul podio, prima della conquista del Mondiale 1980 con una gara d’anticipo.

Dopo aver lasciato le competizioni nel 1986, Jones è rimasto una figura di riferimento per il motorsport australiano: ancora oggi è l’ultimo pilota del Paese ad aver vinto il campionato mondiale di Formula 1. Nel ricordo affidato alla famiglia emerge anche il valore umano e professionale del campione: «Alan ha dedicato la sua vita al motorsport, lasciando un’eredità che continuerà a vivere attraverso le innumerevoli persone che ha incontrato lungo il suo cammino». Un percorso segnato da successi, passione e da «un carattere inconfondibile – sia dentro che fuori dai circuiti», che, come sottolineato dai familiari, gli ha permesso di «lasciare un segno indelebile in questo sport, sia in Australia che nel resto del mondo».

Morto Alan Jones, addio al campione del mondo di Formula 1: aveva 80 anni

Il mondo dei motori è in lutto per la morte di Alan Jones, ex pilota australiano e campione del mondo di Formula 1 nel 1980 al volante della Williams. Come riportato dall’Adnkrono s, si è spento giovedì 5 novembre, all’età di 80 anni, dopo aver affrontato una breve malattia.

Nel corso della sua carriera ha conquistato 12 vittorie nei Gran Premi, entrando nella storia dell’automobilismo australiano. Insieme a Jack Brabham, infatti, è uno dei soli due piloti del Paese ad aver raggiunto il titolo iridato nella massima categoria. A diffondere la notizia sono stati i media locali, mentre l’emittente Abc ha pubblicato una dichiarazione della famiglia, rilasciata per conto della moglie Amanda Butler-Davis. «Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la scomparsa del nostro amato Alan», si legge nel messaggio. I familiari hanno ricordato anche il legame con i suoi sostenitori, sottolineando che «Mancherà moltissimo e sarà ricordato con affetto da chi gli era più vicino, così come dai numerosi fan di cui ha sempre apprezzato il sostegno».